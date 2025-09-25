David Miculescu a marcat unicul gol al meciului din Olanda, în minutul 13. A fost al patrulea său gol în actualul sezon, în toate competițiile. Denis Alibec a trimis o centrare în interiorul careului, Miculescu a preluat și apoi a șutat din întoarcere la colțul lung. Mingea l-a păcălit pe portarul advers și s-a scurs în plasă.



Ce scrie presa din Olanda după Go Ahead Eagles - FCSB 0-1



De Telegraaf scrie că Go Ahead Eagles a fost echipa mai bună, dar FCSB s-a ales cu toate cele trei puncte:



"Complimente, dar fără puncte. Go Ahead Eagles au avut o prestație solidă împotriva echipei românești FCSB în primul lor meci din grupele Europa League, dar au pierdut cu 1-0, contrar cursului jocului. Această înfrângere continuă perioada dificilă pentru cluburile olandeze la începutul fazei grupelor europene, întrucât și PSV, Ajax și Feyenoord au pierdut și ele primele lor meciuri din grupe.



FCSB s-a prezentat pe atmosfera incendiară de pe Adelaarshorst ca o echipă plină de jucători individualiști, dar foarte bine pregătiți din punct de vedere tehnic.



Go Ahead a fost echipa mai bună din punct de vedere fotbalistic și a dominat meciul cu un joc ofensiv curat și organizat, însă, așa cum se întâmplă adesea cu echipele olandeze în competițiile europene, momentele decisive au fost în defavoarea lor", scriu jurnaliștii olandezi.



Jurnaliștii de la publicația locală De Stentor spun că jucătorii de la Go Ahead Eagles au dat totul pe teren, dar jocul nu i-a răsplătit: "Go Ahead Eagles și-au început parcursul european cu o înfrângere, scor 0-1, în fața celor de la FCSB. Echipa din Deventer a fost condusă încă din start, și-a creat ocazii, dar nu a reușit să le concretizeze", se arată pe site.



Ce urmează pentru FCSB



FCSB nu are prea mult timp de odihnă după această deplasare din Olanda. Campionii vor înfrunta, duminică, Oțelul Galați. Meciul din Liga 1 va avea loc pe Arena Națională, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.



Pentru FCSB situația din Liga 1 rămâne una delicată. Campioana a strâns numai șapte puncte după primele zece etape. În acest moment, FCSB se află pe locul 13, departe de zona de play-off.



În Europa League, FCSB va primi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna în a doua rundă. Meciul e programat joia viitoare, de la ora 19:45.



