Ce jucatori va arunca in lupta Dan Petrescu in returul cu AS Roma! Cum poate arata primul 11 al CFR-ului

Dan Petrescu are probleme de lot inainte de meciul cu AS Roma din grupele Europa League.

CFR Cluj nu are moralul ridicat dupa ce a fost invinsa in Liga 1, de UTA Arad, scor 0-1, pe teren propriu. Dan Petrescu va incerca sa faca o minune impotriva italienilor, mai ales ca Roma este in forma, in Serie A, iar in tur a castigat cu un umilitor 5-0. Daca alti jucatori nu se vor mai accidenta si daca nu vor mai aparea probleme din cauza COVID-19, "Super Dan" va avea le dispozitie 20 de jucatori pentru partida de joi. Fata de lista UEFA trimisa la inceputul competitie de ardeleni, la CFR lipsesc 6 jucatori: Vinicius, Cestor si Omrani sunt accidentati, Bordeianu s-a transferat in Arabia Saudita, iar Deac si Hoban au fost infectati cu noul coronavirus.

Portari: Cristian Balgradean, Grzegorz Sandomierski

Fundasi: Andrei Burca, Cristi Manea, Denis Ciobotariu, Mateo Susic, Mario Camora, Iasmin Latovlevici

Mijlocasi: Alex Chipciu, Damjan Djokovic, Michael Pereira, Raul Haiduc, Catalin Itu, Adrian Paun, Valentin Costache, Nicolae Carnat

Atacanti: Mario Rondon, Gabriel Debeljuh, Jakub Vojtus, Dodi Joca

Petrescu poate opta si pentru un sistem cu 3 fundasi, avand la dispozitie lotul necesar. In ultima vreme el a spus ca nu va reusi sa adune 14 jucatori apti pentru meciul cu Roma.

Cum ar putea arata primul 11 al lui Dan Petrescu:

Balgradean – Susic, Manea, Burca, Ciobotariu, Camora – Paun, Djokovic, Pereira, Chipciu – Rondon

CFR Cluj se afla pe locul 3 din grupa A Europa League cu 4 puncte, fiind la egalitate cu elvetienii de la Young Boys Berna, echipa care va juca in aceasta etapa contra lui cu TSKA Sofia, in deplasare.

CFR Cluj va juca pe teren propriu, in grupele Europa League, impotriva italienilor, joi, 26 noiembrie, de la ora 22:00.