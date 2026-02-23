Gata, Vinicius Jr semnează! Anunțul venit din Spania

Brazilianul este gata să semneze prelungirea contractului cu Real Madrid până în 2030, plus opțiune pentru încă un sezon, anunță presa spaniolă.

Gata, Vinicius Jr semnează!

Deși în ultimele luni au existat zvonuri despre o ofertă uriașă din Arabia Saudită, lucrurile s-au schimbat radical după plecarea lui Xabi Alonso și instalarea lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică.

Relația tensionată dintre Vinicius și fostul antrenor a blocat negocierile, însă noul context i-a redat brazilianului încrederea și dorința de a continua pe Santiago Bernabeu.

Florentino Perez a reușit să ajungă la un acord cu jucătorul, fără să modifice radical salariul fix, estimat în prezent la aproximativ 21 de milioane de euro pe sezon.