Gata, Vinicius Jr semnează! Anunțul venit din Spania

Gata, Vinicius Jr semnează! Anunțul venit din Spania La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Situația lui Vinicius Junior pare rezolvată. 

TAGS:
Vinicius JrReal MadridFlorentino PerezAlvaro Arbeloa
Din articol

Brazilianul este gata să semneze prelungirea contractului cu Real Madrid până în 2030, plus opțiune pentru încă un sezon, anunță presa spaniolă.

Gata, Vinicius Jr semnează!

Deși în ultimele luni au existat zvonuri despre o ofertă uriașă din Arabia Saudită, lucrurile s-au schimbat radical după plecarea lui Xabi Alonso și instalarea lui Alvaro Arbeloa pe banca tehnică. 

Relația tensionată dintre Vinicius și fostul antrenor a blocat negocierile, însă noul context i-a redat brazilianului încrederea și dorința de a continua pe Santiago Bernabeu.

Florentino Perez a reușit să ajungă la un acord cu jucătorul, fără să modifice radical salariul fix, estimat în prezent la aproximativ 21 de milioane de euro pe sezon. 

Creșterea veniturilor va veni prin bonusuri de performanță, o soluție de compromis acceptată de ambele părți, după ce Vinicius și-ar fi dorit un salariu apropiat de cel al lui Kylian Mbappe, scrie Sport.

Vinicius traversează o perioadă excelentă și are patru meciuri consecutive cu gol marcat. În total, brazilianul a ajuns la 118 goluri și 94 de assisturi în 358 de partide pentru Real Madrid.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
ARTICOLE PE SUBIECT
Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”
Doi candidați pentru a prelua naționala după retragerea lui Mircea Lucescu: „Muncește foarte mult!”
FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“
FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni
Sportul, mai mult decât un joc: Olimpiada de Iarnă s-a încheiat cu un moment viral, care a frânt inimile a milioane de oameni
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul

OUT de la FCSB! Charalambous a făcut anunțul

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat

Cum ajunge George Pușcaș la Dinamo! Transferul dorit de atacant a picat

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!



Recomandarile redactiei
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Plecat de la FCSB în iarnă, Adrian Șut s-a întâlnit cu o față familiară în Golf: „A venit la mine după meci”
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Harry Kane i-a dat răspunsul Barcelonei
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Gata să semneze cu Dinamo! George Pușcaș, primele declarații: „Singurul plan pe care îl am”
Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV (azi, la 20:00) | Gata să semneze cu Dinamo! George Pușcaș, primele declarații: „Singurul plan pe care îl am”
Alte subiecte de interes
Supercupa Europei dă peste cap calculele pentru Balonul de Aur. Jucătorul care a devenit favorit pentru trofeu
Supercupa Europei dă peste cap calculele pentru Balonul de Aur. Jucătorul care a devenit favorit pentru trofeu
"Vis sau realitate?". Imaginea postată de Real Madrid care a strâns peste 300.000 de like-uri în doar 20 de minute
"Vis sau realitate?". Imaginea postată de Real Madrid care a strâns peste 300.000 de like-uri în doar 20 de minute
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Probleme pentru Vinicius încă din prima etapă! Brazilianul de la Real Madrid a fost huiduit și s-a certat cu arbitrul
Real Madrid a mai doborât un record mondial! E primul club care atinge această bornă
Real Madrid a mai doborât un record mondial! E primul club care atinge această bornă
”Vine Mbappe?” Florentino Perez, întrebat despre transferul francezului imediat după finala Champions League
”Vine Mbappe?” Florentino Perez, întrebat despre transferul francezului imediat după finala Champions League
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!