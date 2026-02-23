Câștigătoare în exercițiu de Europa League, Tottenham pare la ani lumină de echipa antrenată în 2019 de Mauricio Pochettino, care juca finala Ligii Campionilor, după o revenire dramatică, la Amsterdam.

Tottenham Hotspur - fără titlu de campioană în Premier League, dar cu două titluri de câștigătoare a campionatului englez, în 1951, respectiv în 1961, riscă retrogradarea din Premier League, lucru care nu s-a mai întâmplat din 1977.

Notat cu 6,6 de WhoScored , punctaj influențat de greșelile care au condus către golul trei al „tunarilor”, internaționalul român prinde formă într-o echipă aflată în plin declin, la doar patru puncte distanță de concurenta din Londra, West Ham United - clasată pe locul 18, primul care trimite în eșalonul secund al fotbalului englez.

Radu Drăgușin s-a numărat printre cei mai buni fotbaliști ai echipei Tottenham , în derby-ul nordului Londrei, încheiat duminică-seara cu o victorie impunătoare semnată de Arsenal , 4-1, pe stadionul rivalei.

Cristi Chivu, elogiat de Daniele Adani: „Nu mai are cum să piardă campionatul”

Gigi Becali a răbufnit după meciul care o poate duce pe FCSB în play-out: ”N-am văzut așa ceva în viața mea”

Dincolo de motivele evidente - forma proastă și lipsa de încredere a echipei, agravate și de rigiditatea în gândire a antrenorului recent plecat, Thomas Frank -, Tottenham suferă din mai multe perspective, la nivel structural, în aceste momente.

Cele 7 victorii reușite în 27 de etape stau mărturie pentru următoarele motive care au adus haosul în interiorul clubului din nordul Londrei.

Motive care fac din retrogradarea lui Tottenham din Premier League un scenariu plauzibil

Schimbările numeroase de antrenori - Mourinho, Mason, Conte, Stellini, iar Mason, Postecoglou, Frank, Tudor - 8 mutări în 7 ani, după o perioadă de cinci ani în care Mauricio Pochettino a fost lăsat, răbdător, în stilul tradițional britanic, să își demonstreze valoarea.

Conducerea, în principal Daniel Levy - care a condus clubul 25 de ani, până de curând - a prioritizat pueril și a vrut ca Tottenham să aibă un stadion mai măreț decât jocul echipei. Banii aruncați pe fereastră în transferuri care au costat mult, dar fotbaliștii aduși nu au livrat conform prețurilor plătite. Richarlison (60 de milioane de lire sterline), Solanke (55 de milioane), Kudus (55 de milioane) sau Xavi Simons (51 de milioane) sunt mai rapid dezamăgiri pentru fanii clubului din Londra.

Cultura clubului - argument invocat des, în sezoanele anterioare, și în discuții despre Arsenal - nu încurajează performanța, ci, mai degrabă, mediocritatea. Salariile sunt generoase la Tottenham, dar pretențiile, moderate. Pe noul stadion strălucitor, Tottenham a ajuns să piardă mai mult de 10 meciuri de campionat într-un an calendaristic, contra-performanță care nu mai fusese „bifată” de decenii.

Tottenham, campioana care nu prinde curaj

Iar discrepanța dintre comportamentul conducerii și capacitățile echipei din teren produce, în finalul sezonului 2025/26, rupturi prin care curg toate frustrările, acumulate de ani întregi, la Tottenham.

Însăși inabilitatea de a confirma titlul de Europa League cu un parcurs de top 4 sau top 6 în Premier League arată că, în structurile clubului, există mentalități pierzătoare care conduc echipa lui Radu Drăgușin mult prea aproape de marginea unei prăpăstii pe care Tottenham nu a mai văzut-o de jumătate de secol.

Programul complicat al lui Tottenham, până la sfârșitul sezonului

Tottenham mai are unsprezece etape la dispoziție pentru a se îndepărta de ultimele trei poziții ale clasamentului, în Premier League. Toate partidele vor fi transmise în direct pe VOYO.