"E inuman la ce e supus CFR-ul! Ma ingrozesc, nu stiu cum voi rezista!" Petrescu is BACK: "E un miracol daca batem UTA" :))

Dan Petrescu nu s-a relaxat nici in perioada in care CFR-ul n-a avut meciuri!

Super Dan se plange din nou! Are probleme de lot si spune ca ar fi "un miracol" daca ar invinge UTA in aceasta etape! Omrani si Vinicius sunt in continuare accidentati.

"Cand a venit pauza, am fost fericit. Aveam nevoie de o pauza, la fel si jucatorii. Speram sa am vesti bune, dar avem mai multe rele. Omrani si Ninicius nu vor fi disponibili nici la meciul cu Roma, nici cu UTA, e o veste foarte proasta. Daca inainte de Roma eram rau, acum suntem si mai rau. Pauza a fost buna, apoi au revenit problemele, o luam de la capat.

E o bataie de joc sa joci 9 meciuri intr-o luna. Niciodata in istorie nu am intalnit sa ai 9 meciuri oficiale in 30 de zile, mi se pare exagerat. Vor fi meciuri in care nu vom avea 13-14 jucatori, e inuman la ce e supus CFR-ul. In Romania, CFR e singura echipa cu 9 meciuri, nicio echipa nu are acest program. O luam meci cu meci, dar ma ingrozesc cand ma gandesc la 9 meciuri intr-o luna. Nici nu stiu cum vor rezista jucatorii, nici pentru antrenor nu e bine sa aiba 9 meciuri", a spus Petrescu, referindu-se apoi la meciul cu UTA: "Vin neinvinsi pe teren strain la meciul cu noi. Daca reusim miracolul sa-i batem, ar fi prima infrangere a lor in deplasare!"

Petrescu a vorbit si despre mutarea meciului de Cupa cu Poli Iasi la Cluj: "Poate e unul dintre putinele lucruri pozitive, la cate probleme avem. Meciul va fi greu, nu au acceptat sa piarda meciul, au acceptat doar sa vina aici! Cei de la Iasi merita toata aprecierea, stima, respectul nostru, in ziua de azi nimeni nu ajuta pe nimeni, mai ales in Romania!"