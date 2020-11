Moment incredibil! Dan Petrescu nu a mai rezistat si s-a transformat in arbitru! Cum a fost surprins antrenorul CFR-ului

Dan Petrescu a surprins pe toata lumea, iar pentru un meci a decis sa fie arbitru.

Jucatorii CFR-ului au renuntat miercuri la antrenamentul obisnuit si l-au inlocuit cu un joc "scoala", iar fotbalistii ardelenilor au fost impartiti in doua echipe. "Super Dan" nu a putut rezista si a intrat pe teren, avand rolul de arbitru al jocului dintre cele doua parti.

"In locul antrenamentului clasic, astazi, baietii nostri au disputat un joc scoala. Antrenor principal al ambelor echipe si arbitrul partidei: Dan Petrescu. Cine a castigat? Ai nostri normal", a fost mesajul postat pe contul oficial de Facebook al CFR-ului.

CFR Cluj este pe locul 3 in Liga 1, cu 21 de puncte stranse dupa 10 etape, fiind la 3 puncte in spatele Craiovei si a lui FCSB. Ardelenii sunt in carti si pentru calificarea in primavara Europa League. CFR face parte din grupa A, alaturi de Roma, Young Boys si CSKA Sofia. Baietii lui Dan Petrescu au acumulat 4 puncte din primele 3 meciuri. Feroviarii sunt pe locul 3 in grupa, la egalitate cu ocupanta locul 2, Young Boys, dar cu un golaveraj mai slab si la 3 puncte de AS Roman, liderul grupei.