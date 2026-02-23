Campioana ultimilor doi ani, FCSB este pe cale să rateze prezența în play-off, pentru prima oară în istoria formatului din Superligă cu play-off și play-out.

Situația s-a complicat pentru campioana en-titre după ce FC Argeș a câștigat meciul cu Farul Constanța, scor 1-0, astfel că FCSB este acum la șase puncte de play-off, chiar dacă are un meci în minus față de restul competitoarelor.

Specialiștii o dau pe FCSB în play-out

Cu Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova deja calificate în play-off, mai rămân trei locuri ”la bătaie” pe acest final de sezon regulat. U Cluj și CFR par să-și fi depus serios candidatura pentru un loc în ”TOP 6”, iar FC Argeș are și ea șanse bune după ce a câștigat în ultima etapă, scor 1-0 cu Farul Constanța.

Chiar dacă va câștiga meciul de luni cu Metaloglobus, FCSB va avea șanse de 22,2% de calificare în play-off-ul Superligii. FC Argeș are 78%, în timp ce rivalele U și CFR sunt ca și calificate, în opinia specialiștilor de la Football Meets Data: 93.1% și 91.9%.

FCSB nu e doar la mâna ei pentru intrarea în play-off. Chiar dacă va obține toate cele nouă puncte din ultimele trei meciuri, campioana trebuie să fie ajutată și de jocul rezultatelor.

FC Argeș, echipa al cărui loc este ”vânat” de FCSB și celelalte competitoare, mai are de disputat meciurile cu Dinamo (deplasare) și Unirea Slobozia (acasă).

Cel mai bun scenariu pentru FCSB este să câștige toate cele trei meciuri și să ajungă la 49 de puncte. În acest caz, orice pas greșit al Argeșului, mai ales o înfrângere cu Dinamo sau cu Unirea Slobozia, poate deschide ușa calificării.