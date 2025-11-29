Edvardsen a dus mâna la nas de mai multe ori și a făcut contact vizual cu Stiller, încercând să îl ironizeze pe jucătorul formației din Bundesliga, scrie Goal . Mai mulți fotbaliști din cele două tabere au intervenit și a izbucnit un scandal în urma căruia atât Edvardsen, cât și Stiller au fost sancționați cu cartonaș galben.

Joi seară, în minutul 73 al meciului din Europa League, la 3-0 pentru Stuttgart, a izbucnit un conflict. Victor Edvardsen , atacantul lui Go Ahead Eagles abia introdus pe teren, a comis un fault asupra unui adversar, apoi a intrat într-un conflict cu Angelo Stiller , mijlocașul șvabilor.

După meci, atacantul suedez de la Go Ahead Eagles a încercat să își explice gestul: "Am vrut doar să aduc niște energie suplimentară pentru echipă. Adrenalina m-a copleșit. Nu mi-am prezentat încă scuzele și nu știu dacă o voi face. Dacă îl văd, poate îmi voi prezenta scuzele. Dar și el a spus niște lucruri pe care voi nu le știți pentru că nu s-au auzit. La fel de bine putea și el să își prezinte scuzele".

Ulterior, Go Ahead Eagles a decis să ia atitudine și l-a amendat pe Edvardsen cu 500 de euro. Banii vor merge în fondul social al clubului, scrie BBC.

"Vreau să îmi prezint scuzele pentru comportamentul meu. S-au spus și s-au făcut niște lucruri care nu au ce căuta pe terenul de fotbal. Sunt un model și trebuie să acționez în consecință", a spus Edvardsen.



La rândul său, Jan Willem van Dop, managerul general al clubului din Eredivisie, a declarat: "Clubul este complet nemulțumit de comportamentul lui Victor și se delimitează de acțiunile sale. Este bine că și-a prezentat după scuzele, însă rămâne o pată asupra meciului".

