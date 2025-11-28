Go Ahead Eagles, fosta adversară a lui FCSB, a pierdut clar duelul de la Deventer după dubla lui Leweling (20', 35') și golurile marcate de El Khannouss (59') și Bouanani (90+3').
Angelo Stiller, ironizat de Victor Edvardsen în timpul meciului
În minutul 73, la 3-0 pentru Stuttgart, a izbucnit un conflict. Victor Edvardsen, atacantul lui Go Ahead Eagles abia introdus pe teren, a comis un fault asupra unui adversar, apoi a intrat într-un conflict cu Angelo Stiller, mijlocașul șvabilor.
Edvardsen a dus mâna la nas de mai multe ori și a făcut contact vizual cu Stiller, încercând să îl ironizeze pe jucătorul formației din Bundesliga, scrie Goal. Mai mulți fotbaliști din cele două tabere au intervenit și a izbucnit un scandal în urma căruia atât Edvardsen, cât și Stiller au fost sancționați cu cartonaș galben.
Edvardsen: "Nu mi-am prezentat încă scuzele și nu știu dacă o voi face"
Wesley Sneijder, fostul mare internațional olandez, acum expert la Ziggo Sport, a comentat gestul lui Edvardsen: "Mi se pare trist ce s-a întâmplat. Astfel de gesturi sunt complet inacceptabile".
După meci, atacantul suedez de la Go Ahead Eagles a încercat să își explice gestul: "Am vrut doar să aduc niște energie suplimentară pentru echipă. Adrenalina m-a copleșit. Nu mi-am prezentat încă scuzele și nu știu dacă o voi face. Dacă îl văd, poate îmi voi prezenta scuzele. Dar și el a spus niște lucruri pe care voi nu le știți pentru că nu s-au auzit. La fel de bine putea și el să își prezinte scuzele".
Wesley Sneijder: "Asta se numește bullying!"
După interviul dat de Edvardsen, Wesley Sneijder a intervenit din nou: "Vrea să facă pe băiatul dur, dar trebuie să înțeleagă că e un model pentru copii, iar ce a făcut el se numește bullying. Este groaznic! Dacă el nu vrea să meargă în vestiar și să își prezinte scuzele, atunci clubul ar trebui să-l ia de urechi și să-l ducă în vestiar".
Angelo Stiller (24 de ani) este cel mai valoros jucător din lotul lui VfB Stuttgart. Sezonul trecut a marcat 4 goluri și a oferit 11 pase decisive, iar în vară s-a scris despre interesul lui Real Madrid pentru serviciile sale. Mijlocașul defensiv are și 5 meciuri la naționala de seniori a Germaniei.