Go Ahead Eagles, fosta adversară a lui FCSB, a pierdut clar duelul de la Deventer după dubla lui Leweling (20', 35') și golurile marcate de El Khannouss (59') și Bouanani (90+3').

Angelo Stiller, ironizat de Victor Edvardsen în timpul meciului



În minutul 73, la 3-0 pentru Stuttgart, a izbucnit un conflict. Victor Edvardsen, atacantul lui Go Ahead Eagles abia introdus pe teren, a comis un fault asupra unui adversar, apoi a intrat într-un conflict cu Angelo Stiller, mijlocașul șvabilor.



Edvardsen a dus mâna la nas de mai multe ori și a făcut contact vizual cu Stiller, încercând să îl ironizeze pe jucătorul formației din Bundesliga, scrie Goal. Mai mulți fotbaliști din cele două tabere au intervenit și a izbucnit un scandal în urma căruia atât Edvardsen, cât și Stiller au fost sancționați cu cartonaș galben.

