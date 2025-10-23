FCSB și Bologna și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România.

Câți suporteri au fost prezenți la FCSB - Bologna

Spre finalul actului secund al meciului FCSB - Bologna, crainicul a anunțat că pe stadion au fost înregistrați 27.643 de spectatori.

Suporterii lui FCSB au întreținut atmosfera încă dinainte să înceapă meciului cu strigăte și cântece.

Aproximativ 3.000 de spectatori au venit din Italia ca să o susțină pe Bologna, care a avut 2-0 la pauză cu FCSB.

Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (cpt.), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Barnardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

