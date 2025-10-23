FCSB și Bologna și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România.
Câți suporteri au fost prezenți la FCSB - Bologna
Spre finalul actului secund al meciului FCSB - Bologna, crainicul a anunțat că pe stadion au fost înregistrați 27.643 de spectatori.
Suporterii lui FCSB au întreținut atmosfera încă dinainte să înceapă meciului cu strigăte și cântece.
Aproximativ 3.000 de spectatori au venit din Italia ca să o susțină pe Bologna, care a avut 2-0 la pauză cu FCSB.
Echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Thiam
Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
- Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (cpt.), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga
Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Barnardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian
Antrenor: Daniel Niccolini