FOTO EXCLUSIV Au luat cu asalt Arena Națională! Fanii Bolognei sunt pregătiți de duelul cu FCSB

Au luat cu asalt Arena Națională! Fanii Bolognei sunt pregătiți de duelul cu FCSB Europa League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre campioana României și italienii de la Bologna este LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
BolognaFCSBEuropa LeagueFani
Din articol

Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Campioana României vine după 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles și 0-2 acasă cu Young Boys Berna, în timp ce trupa din Serie A încă nu a cunoscut victoria în EL: 0-1 la Aston Villa și 1-1 pe teren propriu cu Freiburg.

Fanii lui Bologna, prezenți pe Arena Națională pentru meciul cu FCSB

Fanii lui Bologna sunt prezenți la meciul din Europa League cu FCSB și s-au bucurat la cele două goluri marcate în prima repriză.

În tribunele Arenei Naționale sunt în jur de 3000 de suporteri ai echipei din Serie A.

  • 29a6a9df 2456 474e 92a6 64ffe4276dc1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (C), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima - Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

  • Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (C), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina - Holm, Pobega, Castro, F. Bernardeschi, Casale, L. Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
Lovitură grea pentru Putin. Ce au decis companiile petroliere chineze de stat, după sancțiunile SUA impuse Rosneft și Lukoil
ARTICOLE PE SUBIECT
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Și-a amintit ce a spus Gigi Becali! Ilie Dumitrescu, uimit de surpriza de la FCSB
Piovaccari o ajută pe FCSB! Marea problemă a Bolognei a fost dezvăluită de italian
Piovaccari o ajută pe FCSB! Marea problemă a Bolognei a fost dezvăluită de italian
FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse
FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse
ULTIMELE STIRI
FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse
FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse
C&acirc;ți suporteri au fost prezenți la FCSB - Bologna
Câți suporteri au fost prezenți la FCSB - Bologna
Potop &icirc;n Conference League! O rupere de nori a oprit meciul lui Rrahmani după 12 minute. Terenul, inundat
Potop în Conference League! O rupere de nori a oprit meciul lui Rrahmani după 12 minute. Terenul, inundat
Gigi Becali &rdquo;fierbe&rdquo;: două schimbări pentru FCSB la pauză cu Bologna
Gigi Becali ”fierbe”: două schimbări pentru FCSB la pauză cu Bologna
Gică Hagi pune piciorul &icirc;n prag! Regele intervine după știrea că pleacă &icirc;n Turcia
Gică Hagi pune piciorul în prag! "Regele" intervine după știrea că pleacă în Turcia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
&rdquo;Cu ce echipă din Rom&acirc;nia ai vrea să semnezi astăzi?&rdquo;. Jugurtha Hamroun n-a stat pe g&acirc;nduri: &rdquo;&Icirc;ți zic adevărul&rdquo;

”Cu ce echipă din România ai vrea să semnezi astăzi?”. Jugurtha Hamroun n-a stat pe gânduri: ”Îți zic adevărul”

FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse

FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu &bdquo;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&rdquo;

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

OUT! Decizia luată de Gigi Becali chiar &icirc;nainte de FCSB - Bologna

OUT! Decizia luată de Gigi Becali chiar înainte de FCSB - Bologna

A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!

A venit anunțul: s-a schimbat ora meciului!

Cum arată clasamentul din grupa Ligii Campionilor după meciurile de miercuri

Cum arată clasamentul din grupa Ligii Campionilor după meciurile de miercuri



Recomandarile redactiei
FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse
FCSB - Bologna 1-2, ACUM, pe Sport.ro | Italienii lovesc bara și roș-albaștrii păstrează șanse
C&acirc;ți suporteri au fost prezenți la FCSB - Bologna
Câți suporteri au fost prezenți la FCSB - Bologna
Potop &icirc;n Conference League! O rupere de nori a oprit meciul lui Rrahmani după 12 minute. Terenul, inundat
Potop în Conference League! O rupere de nori a oprit meciul lui Rrahmani după 12 minute. Terenul, inundat
Gigi Becali &rdquo;fierbe&rdquo;: două schimbări pentru FCSB la pauză cu Bologna
Gigi Becali ”fierbe”: două schimbări pentru FCSB la pauză cu Bologna
Italienii au reacționat categoric după ce Bologna a răpus-o pe FCSB &icirc;n primele 45 de minute
Italienii au reacționat categoric după ce Bologna a răpus-o pe FCSB în primele 45 de minute
Alte subiecte de interes
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Bayern Munchen primește o avere pentru fostul coleg al lui Man și Mihăilă. Un colos din Anglia plătește 45 de milioane pentru el
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United &icirc;i plătește clauza de reziliere
Ce transfer! A prins doar patru minute la EURO 2024, dar Manchester United îi plătește clauza de reziliere
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, față &icirc;n față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana Rom&acirc;niei din Europa League, cu LASK Linz
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
Adversar cu două fețe! Cum au descris-o austriecii pe campioana Rom&acirc;niei. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
CITESTE SI
Cine sunt tinerii găsiți morți &icirc;ntr-o mașină, l&acirc;ngă lacul Frumoasa. Bianka era &icirc;mpuşcată &icirc;n piept, iar Toni &icirc;n cap

stirileprotv Cine sunt tinerii găsiți morți într-o mașină, lângă lacul Frumoasa. Bianka era împuşcată în piept, iar Toni în cap

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel &icirc;n județul Vaslui. &bdquo;L-am văzut că vine spre mine&rdquo;

stirileprotv Simulare AI. Cum s-a prăbușit avionul omului de afaceri Ioan Pavel în județul Vaslui. „L-am văzut că vine spre mine”

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

stirileprotv Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Guvernul a stabilit data

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!