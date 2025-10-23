Partida FCSB - Bologna, din runda a treia din Europa League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Campioana României vine după 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles și 0-2 acasă cu Young Boys Berna, în timp ce trupa din Serie A încă nu a cunoscut victoria în EL: 0-1 la Aston Villa și 1-1 pe teren propriu cu Freiburg.

Fanii lui Bologna, prezenți pe Arena Națională pentru meciul cu FCSB

Fanii lui Bologna sunt prezenți la meciul din Europa League cu FCSB și s-au bucurat la cele două goluri marcate în prima repriză.

În tribunele Arenei Naționale sunt în jur de 3000 de suporteri ai echipei din Serie A.

