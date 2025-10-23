FCSB și Bologna și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România.

Italienii au reacționat categoric după ce Bologna a răpus-o pe FCSB în primele 45 de minute



Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului, după ce Adrian Șut a gafat la mijlocul terenului. Odgaard a deschis, ulterior, scorul!



Dallinga a majorat diferența la 2-0, iar presa din Italia a reacționat categoric.



”Bologna a deschis scorul în minutul opt, datorită golului marcat de Odgaard. Freuler a recuperat mingea, a pasat în adâncime către Dallinga, care a făcut o acțiune excelentă cu piciorul stâng și i-a trimis mingea danezului, acesta finalizând din apropiere cu piciorul drept. FCSB, condusă cu 1-0.

Start de vis la București. În minutul 12, Moro a executat un corner și i-a pasat lui Lykogiannis, care a trimis un voleu puternică cu piciorul stâng din afara careului, mingea fiind deviată și obligându-l pe Târnovanu să intervină. Dallinga a fost cel mai rapid pe respingere și a trimis mingea în poartă din unghi închis, cu piciorul drept. FCSB, condusă cu 2-0”, a scris TuttoMercatoWeb.

Echipele de start:

FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Thiam

Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (cpt.), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga

Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Barnardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian

Antrenor: Daniel Niccolini

