FCSB și Bologna și-au dat întâlnire joi seară de la ora 19:45 în a treia etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. Meciul a avut loc pe Arena Națională, cel mai mare stadion din România.
Gigi Becali ”fierbe”: două schimbări pentru FCSB la pauză cu Bologna
Oaspeții au deschis scorul în minutul nouă al meciului prin Odgaard. Dallinga a majorat diferența la 2-0 în minutul 12.
La pauză, FCSB a făcut două schimbări. Pentru actul secund au fost introduși pe suprafața de teren Florin Tănase și Daniel Bîrligea. Juri Cisotti și Adrian Șut au părăsit meciul.
La primul gol al Bolognei, Adrian Șut a gafat monumental. A pierdut mingea la mijlocul terenului, iar italienii nu au iertat. Cel mai probabil, asta l-a făcut și să părăsească terenul mai devreme.
- CITEȘTE ȘI: Italienii au reacționat categoric după ce Bologna a răpus-o pe FCSB în primele 45 de minute
- CITEȘTE ȘI: Au luat cu asalt Arena Națională! Cum au fost surprinși fanii Bolognei
Echipele de start
- FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Alhassan, Șut - Miculescu, Olaru (cpt.), Cisotti - Thiam
Rezerve: Udrea, Zima, Graovac, Alibec, Bîrligea, Tănase, Kiki, Politic, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
- Bologna: Skorupski - Zortea, Heggem, Lucumi, Lykogiannis - Freuler (cpt.), Moro - Orsolini, Odgaard, Rowe - Dallinga
Rezerve: Ravaglia, Pessina, Holm, Pobega, Castro, Barnardeschi, Casale, Ferguson, Cambiaghi, Miranda, Vitik, Fabbian
Antrenor: Daniel Niccolini