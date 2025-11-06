Basel - FCSB, de la 19:45. Echipe probabile + Care este cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom

FCSB a pierdut pe propriul teren cu Bologna (1-2) , cu Young Boys (0-2), și au câștigat în Olanda, împotriva celor de la GA Eagles (1-0). Au tot 3 puncte, ocupă poziția 28, cu un golaveraj negativ 2:4.

Elvețienii au pierdut la Lyon (0-2), în Germania contra lui Freiburg (1-2), și au învins pe Stuttgart, acasă (2-0). Au 3 puncte și ocupă în prezent poziția 24, cu un golaveraj negativ, 3:4.

Campioana României se deplasează în Elveția pentru a o întâlni pe Basel, campioana ultimului sezon în “Țara Cantoanelor”. Ambele formații au fost eliminate în preliminariile UCL, iar astăzi se întâlnesc în etapa a patra de Europa League.

Basel este pe locul secund în campionatul din Elveția , la 6 puncte în spatele lui Thun, după 12 etape. Meciurile de acasă le joacă pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, arenă cu 38.000 de locuri.

La ora partidei sunt așteptați circa 20.000 de spectatori, din care vreo 300 de Români.



Casele de pariuri o dau drept favorită pe Basel, cu o cotă de 1.57 la victorie.



FCSB are 5.40 la victorie.



Egalul este cotat cu 4.10

Basel - FCSB | Pe cine nu se poate baza Elias Charalambous



La Basel evoluează fostul jucător al lui CFR, Philip Otele, dar și veteranul de 34 de ani, Shaqiri, fotbalist care a trecut în carieră pe la Liverpool, Bayern sau Inter.



Charalambous nu se poate baza în defensivă pe Mihai Popescu, Dawa, Crețu dar și Vlad Chiriches.



Cel mai pariat scor la meciul de diseară este 1:0, cotă 7.80



Ambele echipe marchează, cotă 1.72



Cele două grupări s-au mai întâlnit de 3 ori. Basel are o victorie, FCSB niciuna, iar două partide s-au terminat nedecise.



Juxhin Xhaja din Albania conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,89 cartonașe galbene, și 0,22 roșii.



Sugestia Sport.ro: Peste 1,5 goluri în meci

