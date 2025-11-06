Basel - FCSB, de la 19:45. Echipe probabile + Care este cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom

Basel - FCSB, de la 19:45. Echipe probabile + Care este cel mai pariat scor corect. Analiza lui Dan Chilom Europa League
Basel - FCSB, în Europa League, de la 19:45. Cote pariuri. Analiza lui Dan Chilom.

de Dan Chilom

Basel - FCSB | Europa League, azi, 19:45. Echipe probabile + care este cel mai pariat scor corect + analiza lui Dan Chilom

Campioana României se deplasează în Elveția pentru a o întâlni pe Basel, campioana ultimului sezon în “Țara Cantoanelor”. Ambele formații au fost eliminate în preliminariile UCL, iar astăzi se întâlnesc în etapa a patra de Europa League. 

Elvețienii au pierdut la Lyon (0-2), în Germania contra lui Freiburg (1-2), și au învins pe Stuttgart, acasă (2-0). Au 3 puncte și ocupă în prezent poziția 24, cu un golaveraj negativ, 3:4. 

FCSB a pierdut pe propriul teren cu Bologna (1-2), cu Young Boys (0-2), și au câștigat în Olanda, împotriva celor de la GA Eagles (1-0). Au tot 3 puncte, ocupă poziția 28, cu un golaveraj negativ 2:4.

Basel - FCSB | Echipe probabile

Basel (4-2-3-1): Hitz - Vouilloz, Daniliuc, Barisic, Schmid - Leroy, Metinho - Traore, Shaqiri, Otele - Ajeti

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Tănase, Șut - Miculescu, Olaru, Thiam - Bîrligea

Basel este pe locul secund în campionatul din Elveția , la 6 puncte în spatele lui Thun, după 12 etape. Meciurile de acasă le joacă pe stadionul St. Jakob-Park din Basel, arenă cu 38.000 de locuri.

La ora partidei sunt așteptați circa 20.000 de spectatori, din care vreo 300 de Români. 

Casele de pariuri o dau drept favorită pe Basel, cu o cotă de 1.57 la victorie. 

FCSB are 5.40 la victorie.

Egalul este cotat cu 4.10

Basel - FCSB | Pe cine nu se poate baza Elias Charalambous

La Basel evoluează fostul jucător al lui CFR, Philip Otele, dar și veteranul de 34 de ani, Shaqiri, fotbalist care a trecut în carieră pe la Liverpool, Bayern sau Inter. 

Charalambous nu se poate baza în defensivă pe Mihai Popescu, Dawa, Crețu dar și Vlad Chiriches. 

Cel mai pariat scor la meciul de diseară este 1:0, cotă 7.80

Ambele echipe marchează, cotă 1.72

Cele două grupări s-au mai întâlnit de 3 ori. Basel are o victorie, FCSB niciuna, iar două partide s-au terminat nedecise. 

Juxhin Xhaja din Albania conduce partida, arbitru care acordă în medie 4,89 cartonașe galbene, și 0,22 roșii. 

Sugestia Sport.ro: Peste 1,5 goluri în meci

Elvețienii nu se înghesuie să o vadă pe FCSB! Câți spectatori a anunțat UEFA pentru partida de la Basel
Alertă pentru Radu Drăgușin! Șefii lui Tottenham caută alt fundaș, iar românul nu e profilul dorit de antrenor
Imagini spectaculoase! Cea mai mare sală polivalentă din România prinde contur
Bookmakerii au dat verdictul înainte de FC Basel - FCSB! Ce șanse are campioana României în Elveția
Elvețienii sunt la curent cu deciziile lui Gigi Becali! Reacția antrenorului de la Basel înainte de meci: "Ne-am pregătit"
Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului român

Cristi Chivu își toarnă cenușă în cap după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty: ”Îmi asum întreaga responsabilitate!”

De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: ”Nu mai e cazul”



Elvețienii nu se înghesuie să o vadă pe FCSB! Câți spectatori a anunțat UEFA pentru partida de la Basel
Bookmakerii au dat verdictul înainte de FC Basel - FCSB! Ce șanse are campioana României în Elveția
Alertă pentru Radu Drăgușin! Șefii lui Tottenham caută alt fundaș, iar românul nu e profilul dorit de antrenor
Imagini spectaculoase! Cea mai mare sală polivalentă din România prinde contur
Gianni Infantino, descriere superbă în memoria lui Emeric Ienei: „Model de eleganță, echilibru și respect”
Val de oferte pentru un internațional român: "Interes din Serie A și LaLiga + Heerenveen și Basel, discuții oficiale"
Conference League | Fiorentina - Basel 1-2 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO!
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB, față în față cu Jerome Boateng! Campionul mondial vrea să elimine campioana României din Europa League, cu LASK Linz
"Adversar cu două fețe!" Cum au descris-o austriecii pe campioana României. LASK Linz - FCSB e joi, ora 20:00, LIVE pe VOYO
stirileprotv Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

stirileprotv Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul în care a creat 150 de locuri de muncă: ”O hotărâre înțeleaptă”

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

