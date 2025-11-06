FC Basel - FCSB, duel programat astăzi de la ora 19:45, a fost evaluat de către casele de pariuri din România. Gazdele pornesc clar cu prima șansă, însă cotele demonstrează că bookmakerii cred și într-un scenariu în care formația roș-albastră poate să producă o surpriză.

Cotele stabilite pentru FC Basel - FCSB

Așa cum era de așteptat, FC Basel este considerată favorită. Gruparea elvețiană are cote pentru pronosticul „1 solist” între 1.57 și 1.58. „X”, echivalentul remizei în lumea pariurilor, este cuprins între 4.25 și 4.35.

Scenariul în care FCSB o învinge pe Basel, pe propriul ei teren, are cote mari, însă nu imense. Pronosticul „2 solist” este cuprins între 5.00 și 6.30.

Cu alte cuvinte, un fan înfocat al „roș-albaștrilor”, care își permite să riște 100 de lei, poate să câștige până la 630 de lei, în eventualitatea în care elevii lui Elias Charalambous obțin a doua victorie din grupa unică a Europa League.

Câte goluri estimează bookmakerii că se vor marca

Bookmakerii se așteaptă ca partida dintre FC Basel și FCSB să aibă goluri marcate. O singură reușită înregistrată de ambele echipe are o cotă de aproximativ 1.03. Două goluri înscrise sunt cotate la 1.19, iar trei la 1.62.

În privința scorului corect la FC Basel - FCSB, casele de pariuri oferă cota cea mai mică în jurul valorii 8.10 pentru 2-0, 2-1 și chiar 1-1! Campioanele din România și Elveția au terminat 1-1 singurele două partide oficiale în care s-au confruntat, cele din grupele Ligii Campionilor în 2013.

