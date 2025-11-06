Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al vicecampioanei, a anunțat gestul pregătit de club după decesul legendarului tehnician, survenit miercuri, la 88 de ani.



"Roș-albaștrii" vor marca dispariția lui "nea Imi" la următoarea partidă din Superliga, programată la Sibiu, împotriva celor de la Hermannstadt.



Jucătorii lui FCSB vor purta echipament personalizat pentru a cinsti memoria celui care a scris cea mai importantă pagină din istoria clubului. "La Sibiu vom intra cu tricouri în memoria marelui Emeric Ienei", a precizat Mihai Stoica, pentru Prima Sport.



MM vrea revanșa la Basel: "Măcar în memoria lui nea Imi"



Înainte de meciul de campionat, FCSB are joi seară o confruntare crucială în Europa League, pe terenul celor de la FC Basel. Oficialul bucureștenilor speră ca dispariția lui Emerich Ienei să reprezinte o motivație suplimentară pentru echipă.



"E clar că e o situaţie specială, mi-aş dori să facem un meci special şi să obţinem un rezultat bun aici. E momentul pentru o revanşă, măcar în memoria lui nea Imi", a mai spus MM Stoica.



Emerich Ienei s-a stins din viață miercuri, 5 noiembrie, în locuința sa din Oradea. Născut în 1937, a fost jucător la UTA și Steaua, însă performanțele majore le-a atins ca antrenor, fiind și selecționerul României și Ungariei. Pentru contribuția sa la sportul românesc, a fost decorat de-a lungul timpului atât de președintele Traian Băsescu, cât și de Klaus Iohannis.

