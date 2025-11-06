În ciuda mizei uriașe pentru ambele echipe, stadionul gazdelor, cu o capacitate totală de 38.000 de locuri, nu va plin la ora meciului.



Potrivit informațiilor venite din partea UEFA, la meciul din această seară sunt așteptați să ia loc în tribune aproximativ 22.000 de spectatori. Asta înseamnă că peste 16.000 de scaune vor rămâne goale la un meci important pentru configurația grupei, unde ambele formații au câte 3 puncte.



Câți fani "roș-albaștri" merg în Elveția



FCSB are, conform regulamentului european, dreptul la 5% din biletele stadionului gazdă. Astfel, campioanei României i-a fost alocat un număr de 1.900 de tichete pentru suporterii care doresc să susțină echipa în Elveția.



Prețul unui bilet în sectorul destinat fanilor oaspeți a fost stabilit la 32 de franci elvețieni, ceea ce înseamnă aproximativ 175 de lei. Rămâne de văzut câți dintre suporterii români vor fi prezenți în tribunele arenei din Basel.

