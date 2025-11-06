Aflate ambele în suferință în clasament, campioana României caută puncte vitale pe "St. Jacob-Park". Înaintea duelului, patronul Gigi Becali a anunțat strategia de "atac" și a dictat, ca de obicei, echipa de start.



Latifundiarul mizează pe o intervenție divină pentru a pleca cu un rezultat pozitiv din Țara Cantoanelor. "Cu Basel o să fac acatistul Sfântului Gheorghe. Asta o să fac, că doar așa îi bați pe ăștia, cu rugăciunea. Ești în deplasare, ești la ei acasă", a sunat avertismentul lui Becali.



Finanțatorul a dezvăluit și că a schimbat tactica. S-a renunțat la ideea de a folosi doi mijlocași defensivi, de teamă că echipa va fi o "țintă" și nu va putea ține de minge.



"Voiam să jucăm cu doi închizători, dar am zis că, dacă vom folosi doi închizători, vom fi un fel de țintă, adică mingea doar la ei. Am zis că o să jucăm cu Tănase și cu un închizător, ca să ținem de minge. Vor fi Tănase și Șut la mijlocul terenului", a explicat Becali.



"Miculescu sperie fundașii și-mi bagă bani în buzunar"

Pe lângă stabilirea cuplului din fața apărării, Gigi Becali a dictat și restul formulei de start: Olaru va fi decar, Thiam în stânga, Miculescu în dreapta și Bîrligea vârf. Linia defensivă va fi formată din Pantea, Ngezana, Graovac și Radunovic. Patronul a avut cuvinte de laudă speciale pentru David Miculescu, pe care îl consideră "fotbalistul modern" și o sursă sigură de profit.



"Miculescu nu e Maradona, dar, în meciurile tari, e cel mai bun, mai tare decât Bîrligea, pentru că el câștigă dueluri, sperie fundașii, vine și ajută fundașii. Ăsta e fotbalistul modern. Cel mai bun fotbalist al meu și care-mi bagă bani în buzunar este David Miculescu", s-a umflat în pene finanțatorul FCSB-ului.



O absență notabilă pentru meciul cu Basel este cea a tânărului fundaș Ionuț Cercel. Deși a impresionat în ultimele partide, stoperul de 19 ani adus de la Farul nu a fost inclus pe lista UEFA.

