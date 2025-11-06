Pe cine a pus MM Stoica lângă Olaru în topul remarcaților de la FCSB: "Joc de excepție"

Pe cine a pus MM Stoica l&acirc;ngă Olaru &icirc;n topul remarcaților de la FCSB: Joc de excepție Europa League
Basel - FCSB 3-1, joi seara, în Europa League.

Mihai StoicaEuropa LeagueDarius OlaruMM StoicaFCSBBasel - FCSB
Învinsă de Basel cu 3-1 în etapa #4 din Europa League, FCSB pleacă din Elveția lăsând senzația că putea scoate mult mai multe dintr-un meci în care s-a exprimat bine, dar în care a plătit prețul greșelilor personale comise de Târnovanu și Ngezana. 

La finalul celor 90 de minute de pe St. Jakub-Park, Mihai Stoica (60 de ani) a pus înfrângerea pe seama dozei de ghinion din repriza a doua și a scos în evidență jocul bun făcut de elevii lui Charalambous și Pintilii în condiții de inferioritate numerică: "În zece oameni am fost superiori, dar e foarte greu să faci abstracţie de la rezultat", a spus oficialul roș-albaștrilor, la puțin timp după ultimul fluier, pentru Prima Sport.

Pantea, Graovac și Olaru, remarcații lui MM

Începută groaznic, partida din Elveția s-a transformat cu timpul în una de luptă, cu campioana României fiind nevoită să alerge mai mult pentru a suplini omul în minus. Chiar și așa, FCSB s-a descurcat onorabil în condițiile date și a făcut-o și pentru că Alexandru Pantea (22 de ani) și Daniel Graovac (32 de ani) au făcut un meci foarte bun în apărare.

Primul a adus plusul de agresivitate în flancul drept, a fost mai activ decât Radunovic în stânga, iar al doilea și-a depus, alături de Olaru, candidatura pentru cel mai bun jucător de la FCSB, salvând un gol ca și făcut în finalul primei reprize după o altă gafă a lui Ngezana.

Așa cum era logic, laudele le-a cules Olaru, motorul echipei din primul până în ultimul minut: "Pantea şi Graovac, joc de excepţie, Olaru? Cât timp a fost pe teren am jucat în 11, face mai multe sprinturi decât cei din atac", a fost opinia exprimată de președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, pentru sursa citată.

