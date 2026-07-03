Ultima experiență a lui Grozavu a fost la FC Botoșani, formație pe care a dus-o la un moment dat pe primul loc în sezonul regulat. Ulterior, rezultatele au scăzut, moldovenii au ratat calificarea în play-off, iar colaborarea dintre cele două părți s-a încheiat.

Leo Grozavu: „Nu sunt disperat să antrenez”

Acum, Leo Grozavu spune că nu acceptă orice ofertă și că își dorește un proiect care să îl motiveze din toate punctele de vedere.

„Nu sunt disperat să antrenez. Cine mă cunoaște știe ce are de făcut. Trebuie să fie ceva care să mă motiveze, nu neapărat financiar. Mi-am dorit să antrenez la un alt nivel, nu s-a putut, asta e, fiecare cu soarta lui. Eu am dat de fiecare dată tot ce am putut acolo unde am fost angajat, sunt dedicat total.

Când ești tânăr accepți mai repede, vrei să îți faci o cotă. Acum nu mai sunt la fel, de aceea sunt mai selectiv. Nu am fost încântat de ofertele primite și le-am refuzat. La noi toată lumea te caută la greu, promite orice, apoi uită tot, nu mai contează ce ai făcut. Trebuie să existe o răsplată, sacrificiile sunt pe măsură”, a declarat Leo Grozavu la Sport Total FM.

De-a lungul carierei, Leo Grozavu a mai pregătit formații precum Poli Iași, Sepsi, Petrolul, ACS Poli Timișoara, Gaz Metan Mediaș, Luceafărul Oradea, Minaur Baia Mare, Universitatea Cluj și Armătura Zalău.