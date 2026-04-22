După ce a ratat prezența în play-off, în ciuda începutului bun de sezon cu FC Botoșani, Leo Grozavu a plecat de la echipă, dar urmărește în continuare atent tot ce se întâmplă în campionatul nostru.

Antrenorul a văzut și prima semifinală din Cupa României, dintre FC Argeș și Universitatea Cluj (1-1, 4-5 d.p.). În dialog cu Sport.ro, Grozavu a fost întrebat direct dacă ”studenții” ar putea realiza eventul în acest sezon, după ce în urmă cu an au reușit accederea la preliminariile Conference League, performanță importantă pentru istoria recentă a clubului.

Leo Grozavu: ”U Cluj are toate condițiile”

Fost antrenor la U Cluj în perioada 2005-2006, Grozavu crede că fosta sa echipă are incredientele necesare pentru a deveni una dintre formațiile importante ale campionatului nostru.

„Am văzut aseară semifinala de Cupă. Ce pot să spun? Meci echilibrat, ceea ce arată că în play-off se poate întâmpla, în continuare, orice. U Cluj nu are 'pedigree-ul' ăsta de campioană, să spun așa, dar în rest au toate condițiile. Au un lot valoros, un antrenor foarte bun, un oraș în spate, infrastructură cât de cât bună. Așa că nu e nimic spectaculos.

(n.r. - Pot face eventul în acest sezon?) Până la event, mai este. Mai e chiar și finala. E până la urmă vorba de o finală, au mai pierdut una. Toate meciurile sunt dificile, indiferent împotriva cui joci în play-off, dar bineînțeles că e posibil orice scenariu”, a spus Leo Grozavu, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Universitatea Cluj s-a calificat în finala Cupei României, acolo unde va întâlni învingătoarea dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției:

EDIȚIA 2022-2023: Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p.

EDIȚIA 2023-2024: Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 d.p.

Universitatea Cluj este pe primul loc în Superliga

U Cluj este pe primul loc la finalul turului din play-off, la egalitate cu Universitatea Craiova și cu un bilanț impresionant (patru victorii și o singură înfrângere, 1-2 cu Dinamo).

Cu 39 de puncte, ”studenții” se pregătesc pentru un nou derby în play-off, care se va disputa în Gruia, pe terenul rivalei CFR Cluj.