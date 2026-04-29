Leo Grozavu a antrenat-o ultima dată pe FC Botoșani, cu care s-a aflat la un moment dat în sezonul regulat pe prima poziție. Între timp, Grozavu a pierdut controlul, moldovenii au ratat accederea în play-off, iar antrenorul s-a despărțit de club.

Grozavu a bifat 51 de apariții la cârma moldovenilor și a înregistrat o medie de 1.47 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Leo Grozavu dezvăluie: ”Am primit oferte!”

Leo Grozavu a dezvăluit că a primit oferte în această perioadă în care este liber de contract, dar că nu au fost din prima ligă a României, motiv pentru care tehnicianul nu a dat curs niciunei.

Antrenorul a mai stat pe banca lui Poli Iași, Sepsi, Petrolul, ACS Poli, Gaz Metan, Luceafărul, Minaur, ”U” Cluj și Armătura Zalău.

”Am primit câteva oferte, dar neinteresante. Nu au fost din prima ligă. Nu m-a contactat nimeni din București. Am plecat din București acum ceva timp și e mai greu. Semnalul ajunge mai greu în altă parte.

Am mai avut tatonări în trecut (n.r. – cu Rapid), când era Viorel Moldovan, dar nu a fost nimic. Chiar am vorbit cu unii dintre suporteri, care conduc galeria, dar a fost la nivel diplomatic”, a spus Leo Grozavu, potrivit sptfm.ro.

Leo Grozavu a spus pe cine vrea campioană: ”Mi-ar plăcea să-i văd în cupele europene”

”Mi-aș dori să câștige titlul în Superliga o echipă din Cluj. Locuiesc aici și mi-ar plăcea să văd o echipă de aici în cupele europene”, a spus Grozavu.

”U” se află pe locul 2 în clasamentul play-off-ului cu 39 de puncte. După șase etape, echipa pregătită de Cristiano Bergodi a înregistrat patru victorii și două rezultate negative.

CFR Cluj e pe trei cu 37 de puncte. Formația dirijată de Daniel Pancu are în partea a doua a campionatului trei victorii, o remiză și două eșecuri.