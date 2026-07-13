Leo Grozavu nu este deloc optimist în privința șanselor naționalei de a reveni la un turneu final. Tehnicianul consideră că România poate spera la o calificare doar dacă FIFA va mări din nou numărul echipelor participante.

Leo Grozavu: „Dacă pici cu Norvegia, nu ai nicio șansă”

Antrenorul a explicat că diferența față de naționalele puternice din Europa este tot mai mare și a oferit exemplul Norvegiei.

„Singura noastră șansă de calificare la un Mondial este să se mărească numărul de echipe participante. Altfel, nu cred că putem. Păi, dacă pici cu Norvegia, de exemplu, nu ai nicio șansă. O țară renumită pentru sporturile de iarnă este acum foarte bună și la sporturile de echipă. Investesc, au disciplină. Noi ne bazăm pe talent, dar nu e suficient. Talentul fără muncă nu te duce spre succes”, a declarat Leo Grozavu pentru sptfm.ro.

România a ratat calificarea la Cupa Mondială din SUA, Canada și Mexic, după ce a terminat pe locul trei în grupa preliminară și a fost eliminată de Turcia în baraj. Astfel, „tricolorii” absentează pentru a șaptea ediție consecutivă de la un Campionat Mondial, ultima prezență fiind în 1998.

Când se joacă Franța - Spania și Anglia - Argentina

Semifinalele Campionatului Mondial se vor disputa în două seri consecutive. Prima confruntare va avea loc marți, 14 iulie, de la ora 22:00, când Franța și Spania se vor întâlni pe AT&T Stadium din Arlington, Texas.

A doua semifinală, dintre Anglia și Argentina, este programată miercuri, 15 iulie, tot de la ora 22:00. Partida se va disputa la Atlanta și va stabili a doua finalistă a turneului.

Atât finala mică, cât și marea finală sunt programate duminică. Meciul pentru locul al treilea se va disputa în noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, iar finala Campionatului Mondial 2026 va începe duminică, la ora 22:00.