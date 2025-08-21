Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.
VIDEO EXCLUSIV Atmosferă incredibilă la Aberdeen - FCSB! Scenografia scoțienilor din startul partidei
În startul partidei Aberdeen - FCSB scoțienii au pregătit o coregrafie specială. Suporterii rivalei FCSB-ului au „colorat” arena în roșu și alb înaintea fluierului de start.
Atmosfera din interiorul arenei „Pittodrie Stadium” a fost specială și a marcat debutul formației din Scoția în actualul sezon al cupelor europene.
Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”
FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.
Echipele de start:
- Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
- Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
- Antrenor: Jimmy Thelin
- FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
- Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
- Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
- Antrenor: Elias Charalambous
