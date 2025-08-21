VIDEO EXCLUSIV Atmosferă incredibilă la Aberdeen - FCSB! Scenografia scoțienilor din startul partidei

Aberdeen - FCSB se vede în direct pe platforma VOYO.

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

Atmosferă incredibilă la Aberdeen - FCSB! Scenografia scoțienilor din startul partidei

În startul partidei Aberdeen - FCSB scoțienii au pregătit o coregrafie specială. Suporterii rivalei FCSB-ului au „colorat” arena în roșu și alb înaintea fluierului de start.

Atmosfera din interiorul arenei „Pittodrie Stadium” a fost specială și a marcat debutul formației din Scoția în actualul sezon al cupelor europene.

Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”

FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.

Echipele de start:

  • Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
  • Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
  • Antrenor: Jimmy Thelin

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
  • Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
  • Antrenor: Elias Charalambous
Singura îngrijorare a lui Ciprian Marica înainte de Aberdeen – FCSB: "Sunt sceptic!"
Ciprian Marica și Florin Gardoș au scos în evidență problema lui FCSB: „Nu e în cea mai bună formă"
Raț, Marica și Gardoș, la unison despre jucătorii "interziși" la Aberdeen – FCSB: "Poate să piardă din cauza asta!"
