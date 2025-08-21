VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica și Florin Gardoș au scos în evidență problema lui FCSB: „Nu e în cea mai bună formă”

Ciprian Marica și Florin Gardoș au prefațat duelul care se vede în exclusivitate pe VOYO.

Prima manșă dintre FCSB și Aberdeen se va juca în Scoția, pe ”Pittodrie Stadium”. Meciul este programat joi seară, 21 august, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în direct pe VOYO.

Ciprian Marica a vorbit despre absențele lui Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele, dar și despre felul în care vor aborda „roș-albaștrii” duelul cu scoțienii de la Aberdeen. 

„Ăsta e un lucru pe care îl știm cu siguranță că nu vor juca cei trei și să sperăm că nu vor pierde. 

Pentru că îl auzeam pe Charalambous care vorbea despre echilibru, deci mă aștept să jucăm simplu, iar jocul să fie închis și calificarea să de decidă la București.”, a spus Ciprian Marica în emisiunea Play on Sport, de pe VOYO.

Florin Gardoș a punctat faptul că Aberdeen este un adversar modest pentru FCSB, dar scoțienii ar putea să îi pună probleme campioanei României din cauza formei slabe pe care o traversează „roș-albaștrii”.

„Cel puțin doi din trei ar fi fost titulari, dar Radunovic ar fi fost important. Sunt câțiva jucători care ar fi ajutat, dar nu erau extrem de în formă. Aberdeen nu e o echipă de speriat, problema e că nici FCSB nu e în cea mai bună formă, în condiții normale nu ar fi fost un adversar de speriat, dar în condițiile actuale...”, a declarat Florin Gardoș în emisiunea Play on Sport, de pe VOYO.

Așa arată primul 11 al FCSB-ului în meciul cu Aberdeen! Înlocuitorii „interzișilor”

FCSB nu se poate baza pe Ngezana, Radunovic și Baba Alhasan din cauza problemei cu vizele pe care le-au avut cei trei, iar Elias Charalambous și Mihai Pintilii au găsit soluțiile pentru a-i înlocui.

Echipele de start:

  • Aberdeen: Mitov – Jensen, Dorrington, Milen, Molloy – Palaversa, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen - Yengi
  • Rezerve: Suman, Vitolis, Devlin, Shinnie, Knoester, Polvara, Clarkson, Bilalovic, Boyd, Sokler, Lobban
  • Antrenor: Jimmy Thelin

  • FCSB: Târnovanu – Crețu, M.Popescu, Graovac, Pantea – Șut, Chiricheș – Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti – Bîrligea
  • Rezerve: Zima, Kiki, Lixandru, Olaru, Edjouma, Politic, Miculescu, Oct. Popescu
  • Absenți: Edjouma, Alhassan, Radunovic (fără drept de joc)
  • Antrenor: Elias Charalambous
