Ciprian Marica a analizat primul 11 al lui FCSB pentru meciul cu Aberdeen.

Ciprian Marica: ”Singura îngrijorare este pe flancuri!”

Fostul atacant s-a declarat mulțumit de felul în care arată roș-albaștrii și a mărturisit că are o singură îngrijorare, cele două flancuri ale apărării, cu Vali Crețu, care traversează o perioadă slabă, și Alexandru Pantea.

”Echilibrată, mi se pare că închidem foarte bine axul central, cu Popescu, Graovac, Șut și Chiricheș. Șut și Chiricheș se cunosc foarte bine, se completează, mi se pare că deja au relații de joc, sunt jucători cu experiență.

Pe faza ofensivă, avem jucători de calitate, care pot face diferența, pot veni cu elemente surpriză, mă refer la Cisotti, Bîrligea, Tănase, Miculescu. Sunt jucători de la care te aștepți oricând să aibă o sclipire, un moment de geniu.

Singura îngrijorare este pe flancuri, unde Crețu nu e în formă, trece printr-un moment slab, iar Pantea nu se compară cu Radunovic, care e mult mai prezent în joc, are o caapaciitate mult mai bună de efort, iar Pantea, pe picior invers, sunt sceptic, deși nu a făcut jocuri rele când a jucat acolo”, a spus Ciprian Marica la PlayOnSport.

