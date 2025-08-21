Trupa pregătită de Dan Petrescu a încasat cele mai multe goluri din istoria sa, într-un meci disputat în cupele europene. Până acum, recordul era deținut de meciul AS Roma - CFR Cluj, scor 5-0, în 2020, în grupele Europa League.



Umilință istorică pentru CFR Cluj!



Astfel, CFR Cluj a încasat pentru prima dată în istorie șapte goluri într-un meci european. Acel eșec de la Roma era până astăzi cel mai dur eșec suferit de ardeleni în cupele europene.



De asemenea, atacantul Amor Layouni a semnat și el o performanță în acest duel. Tunisianul a semnat cinci pase decisive în primele 49 de minute. În campionatul Suediei, Layouni a avut nevoie de 14 meciuri pentru a oferi atât de multe pase de gol. În seara asta a avut nevoie doar de 49 de minute, scriu analiștii de la Opta.



Returul dintre CFR Cluj și BK Hacken va avea loc peste o săptămână, în Gruia. Șansele ca ardelenii să întoarcă scorul și să mai spere la o eventuală calificare sunt aproape imposibile. Cea mai mare victorie all-time obținută de CFR Cluj în cupele europene a fost înregistrată în 2018. Atunci, ardelenii au învins Alashkert FC, scor 5-0, în turul 3 preliminar din Europa League.



Echipa pregătită de Dan Petrescu a coborât în play-off-ul UEFA Conference League după ce a fost eliminată din al treilea tur preliminar UEFA Europa League de Braga, scor 1-4 la general. Dacă va fi eliminată și din play-off, CFR Cluj va rata pentru al treilea an la rând prezența în faza principală a unei competiții europene.

