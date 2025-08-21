Cu o zi înaintea jocului, trei jucători de la FCSB, Siyabonga Ngezana, Baba Alhassan și Risto Radunovic nu au primit viza pentru Scoția și nu pot juca.

Verdict pentru problema vizelor de la FCSB

Prezenți în platoul emisiunii PlayOn Sport moderate de Costin Ștucan, Răzvan Raț, Florin Gardoș și Ciprian Marica au comentat situația celor trei extracomunitari de la FCSB, Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și Risto Radunovic, care nu au primit viza pentru a putea juca în prima manșă cu Aberdeen.

Cei trei foști fotbaliști au spus la unison că vina le aparține roș-albaștrilor, deoarece nu s-au ocupat din timp de această problemă și spun că această eroare îi poate costa calificarea pe campionii României.

Răzvan Raț: ”Nu știu cum s-a ajuns aici. Probabil nu și-au făcut temele, poate lucrurile vor fi explicate la un moment dat de cineva, cum s-a ajuns ca trei jucătorii să nu aibă vize sau de ce nu s-au ocupat înainte. Probabil sunt multe lucruri pe care puteau să le facă”.

Ciprian Marica: ”Nu se va întâmpla nimic. Poate să piardă din cauza asta. Că nu se întâmplă nimic, ne așteptăm. Răspunderea va fi asaumată de nimeni, ca de obicei. Nu doar la FCSB, în general, la noi, răspunderea...’Da, ne asumăm’. Măcar declarativ, mai spune cineva că își asumă”.

Florin Gardos: ”E o greșeală mare de tot care poate costa în primul rând mulți bani. E o greșeală uriașă. În momentul în care ei știau cu cine pot juca se putea face preventiv sau puteau începe demersurile. Au fost la Rangers acum câteva luni, mă gândesc că era relativ simplu. O greșeală mare, sper să nu îi coste”.

