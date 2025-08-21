În ziua jocului, FCSB a primit o veste proastă: Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan, cei trei fotbaliști extracomunitari din lot, nu au primit viza pentru Scoția, astfel că nu au drept de joc în meciul tur cu Aberdeen.

Elias Charalambous, înainte de Aberdeen - FCSB: "Sunt sigur că nu a fost ceva intenționat în cazul vizelor"

Elias Charalambous spune că nu înțelege de ce procedura pentru obținerea vizelor a durat atât de mult, însă nu crede că a fost vorba de rea intenție din partea autorităților din Marea Britanie.

"Nu am avut timp. Conducerea a încercat până în ultimul moment să rezolve situația. Nu a depins deloc de noi. Clubul a făcut tot ce a putut, dar nu știu de ce a durat atât de mult din partea autorităților. E vorba de un meci de fotbal, iar pentru astfel de evenimente cred că ar trebui să fie mult mai simplu.



Indiferent ce s-a întâmplat, noi trebuie să găsim soluții. Nu putem să privim înapoi. Am așteptat până în ultima clipă, dar asta e. Avem un lot numeros și am găsit soluții.



Nu cred că a fost ceva intenționat. A fost o procedură și cred că și alte cluburi au avut aceeași problemă în aici. Sunt sigur că nu a fost vorba de intenție din partea cuiva", a spus Elias Charalambous, pentru PRO TV.

Elias Charalambous: "Ne trebuie disciplină, agresivitate și concentrare"

În ceea ce privește jocul propriu-zis, Charalambous a vorbit despre elementele de care are nevoie FCSB pentru a obține un rezultat bun pe terenul deținătoarei Cupei Scoției.



"Avem un meci foarte important în această seară. Am analizat Aberdeen, e o echipă bine organizată, care aleargă și se luptă foarte mult. Ne așteptăm la un meci dificil, dar sper să obținem un rezultat bun care să ne ajute la returul din România.



Ne trebuie multă disciplină. Trebuie să fim agresivi și concentrați 90 de minute. Sunt două meciuri, iar calificarea cred că se decide la București", a mai spus Charalambous.

Aberdeen - FCSB. Echipele de start