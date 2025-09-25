Meciul din Olanda a fost decis de David Miculescu. Atacantul român a punctat în minutul 13, din pasa lui Denis Alibec. Mai apoi, Ștefan Târnovanu a intervenit salvator la ocaziile uriașe ale gazdelor.



Antrenorul lui Go Ahead Eagles acuză tactici murdare din partea FCSB



FCSB a început astfel cu trei puncte campania din UEFA Europa League. Antrenorul lui Go Ahead Eagles, Melvin Boel, îi acuză pe campionii României că au tras prea mult de timp în repriza secundă. El spune că arbitrul ar fi trebuit să ia măsuri mai dure:



"Cred că s-a văzut și azi că meciul a fost trăit cu intensitate în oraș, că suporterii au fost implicați. În general, nu am fost excesiv de tensionați. Băieții erau într-o stare bună. Trebuiau doar să fim mai concentranți în primele minute. După prima ocazie, au început să creadă că pot obține ceva.



E întotdeauna dezamăgitor când pierzi. Cred că am făcut și multe lucruri bune, pe care trebuie să le păstrăm pentru meciurile următoare.



Trebuie să valorificăm mai bine ocaziile, ca să ne răsplătim munca. Dacă am fi marcat două sau trei goluri, toată lumea ar fi spus: 'Ce repriză fantastică!' – și chiar putea fi așa.



Ei au făcut tot posibilul să tragă de timp, iar sancțiunile împotriva acestui lucru au fost minime. Părea că o să fie o seară grozavă, iar prima repriză chiar a arătat asta.



Astea sunt regulile fotbalului. Nu contează cât ai mingea, ci dacă o bagi în poartă", a declarat antrenorul Melvin Boel, potrivit De Stentor.

Ce urmează pentru FCSB



FCSB nu are prea mult timp de odihnă după această deplasare din Olanda. Campionii vor înfrunta, duminică, Oțelul Galați. Meciul din Liga 1 va avea loc pe Arena Națională, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.



Pentru FCSB situația din Liga 1 rămâne una delicată. Campioana a strâns numai șapte puncte după primele zece etape. În acest moment, FCSB se află pe locul 13, departe de zona de play-off.



În Europa League, FCSB va primi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna în a doua rundă. Meciul e programat joia viitoare, de la ora 19:45.



