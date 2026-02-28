Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul „Campo de Futbol de Vallecas” din Madrid în cadrul etapei #26 din LaLiga.

Scorul a fost deschis de gazde prin de Frutos în minutul 35, iar echipa lui Rațiu a întrat în mitanul secund cu un avantaj minim.

Oaspeții au reușit să egaleze două minute după fluier prin Inaki Williams, gol ce avea să închidă și tabela la 1-1.

Nota primită de Andrei Rațiu după ce Rayo a ajuns la două puncte locurile europene

Titular și integralist pe partea dreaptă, Andrei Rațiu a fost notat cu 6,8 de către specialiștii de la Flashscore, cea mai mică notă din apărarea gazdelor.

În urma acestui rezultat, Rayo Vallecano a urcat pe locul 14, cu 27 de puncte. Pentru madrileni urmează meciul cu nou promovata Real Oviedo. Partida se va disputa pe 4 martie, nu mai devreme de ora 20:00.