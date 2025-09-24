Meciul este programat joi, de la 19:45, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Melvin Boel: ”Antrenorul ar trebui să decidă echipa de start!”

Melvin Boel, antrenorul olandezilor, a luat parte la conferința de presă premergătoare partidei cu FCSB.

Tehnicianul de pe banca lui Go Ahead Eagles a fost întrebat despre anunțul făcut de Gigi Becali cu privire la faptul că FCSB va evolua cu o formulă în care se vor regăsi șapte modificări față de meciul cu FC Botoșani.

Boel a fost întrebat și despre părerea sa în legătură cu faptul că Gigi Becali este cel care decide prima echipă și, totodată, se implică și la schimbări.

”Eu consider că antrenorul ar trebui să decidă formula de start, dar asta este structura lor”, a spus Melvin Boel.

Gigi Becali a anunțat modificări drastice pentru meciul cu Go Ahead Eagles

”Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat.

Popescu ia mingea și o dă la adversar ca să dea gol, iese tovarășul lui de credință, face fault, Politic. Faultează aiurea, nu avea rost. Centrează de acolo, nu trebuia, trebuia să sară, ți-e frică să sari, dar dacă stă în picioare, venea mingea în el, dar el se ferește de minge, parcă venea focul în el.

S-a dus mingea printre picioarele lui Baba și a dat gol. Al doilea gol, aiurea acolo, era 5-2-5, singur în careu. Al treilea nu mai spun, de antrenament. Niște chestii de te doare capul”, a spus Gigi Becali cu câteva zile înaintea meciului.

