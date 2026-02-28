Schimbare forțată la U Cluj înainte de play-off! Cine îi ia locul lui Bergodi pe bancă după scandalul din Gruia

Schimbare forțată la U Cluj înainte de play-off! Cine îi ia locul lui Bergodi pe bancă după scandalul din Gruia
Oficialii lui U Cluj au decis cine va conduce echipa de la margine în perioada în care Cristiano Bergodi va fi suspendat.

Cristiano BergodiU Clujeugeniu cebotaru
Eugeniu Cebotaru a preluat banca tehnică a Universității Cluj pentru o lună, înlocuindu-l pe Cristiano Bergodi, suspendat în urma incidentelor de la derby-ul cu CFR (scor 2-3).

Italianul Bergodi a primit o suspendare de o lună din partea Comisiei de Disciplină a FRF. Sancțiunea a fost dictată în urma altercației pe care antrenorul a avut-o cu fotbalistul Andrei Cordea, la finalul partidei pierdute în fața rivalei CFR Cluj, scor 2-3. Spiritele s-au încins la finalul acelui joc, iar arbitrul le-a arătat amândurora cartonașul roșu, Cordea primind la rândul său o suspendare de trei etape.

Debut perfect sub comanda interimarului

În absența lui Bergodi, responsabilitatea i-a revenit moldoveanului Eugeniu Cebotaru. În vârstă de 41 de ani, acesta a condus deja echipa de pe margine în meciul disputat ieri, pe teren propriu, împotriva celor de la Oțelul Galați. Partida s-a încheiat cu o victorie categorică a „studenților”, scor 4-0.

Succesul de vineri a asigurat matematic prezența Universității Cluj în play-off-ul Superligii.

Până la momentul suspendării, Bergodi a avut un parcurs excelent pe banca tehnică. Instalat în luna octombrie în locul lui Ioan Ovidiu Sabău, italianul a bifat 12 victorii, două remize și doar trei înfrângeri în 17 meciuri. Antrenorul italian va putea reveni la marginea terenului la jumătatea lunii viitoare.

