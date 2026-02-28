Meciul a fost decis de un autogol semnat de Pasagic. Ultima clasată n-a mai putut reveni, chiar dacă a condus și a intrat la pauză cu avantaj, iar după această partidă antrenorul Mihai Teja (47 de ani) a decis să plece de la echipă.

Anunțul a fost făcut chiar de tehnician, imediat după meciul de pe ”Ion Oblemenco”. Oricum, Metaloglobus este într-o situație delicată, pe ultimul loc și cu 11 puncte acumulate după 29 de runde.

Pentru ”lanterna roșie” din Superligă urmează meciul cu UTA Arad de pe teren propriu, iar apoi meciurile din play-out, decisive pentru rămânerea în prima ligă.

Mihai Teja a plecat de la Metaloglobus

„Eu și clubul am reziliat contractul, am căzut de comun acord. Clubul nu m-a mai vrut, e ok. După meciul acesta, părăsesc echipa. Am căzut de acord, am vorbit cu patronul clubului.

Dacă nu a vrut să mai fiu antrenorul echipei, nicio problemă, eu nu pot să stau așa, am avut divergențe și cu președintele clubului.

Am creat un grup bun, am creat un stil de joc, o echipă bună, zic eu, chiar dacă nu am luat punctele. Echipa asta arată un fotbal. Eu îi felicit pe băieți, merită statui. Probabil lipsa rezultatelor, da. Probabil președintele nu m-a mai vrut și asta e. Dacă președintele clubului nu te mai vrea, ce să faci? Eu am discutat cu patronul, a venit, mi-a spus, am reziliat de comun acord. Dragoste cu sila nu se poate”, a spus Mihai Teja, la flash-interviu.

Mihai Teja o conducea pe Metaloglobus din vară. A preluat echipa imediat după promovare, în contextul în care Ianis Zicu a plecat la Farul Constanța.

Pentru Teja, aceasta a fost prima experiență ca antrenor în Superligă după trei ani. A mai pregătit Vejle, în Danemarca, unde a rezistat doar opt meciuri.