Go Ahead Eagles merge la meciul cu FCSB cu un moral bun, după ce a învins-o pe PEC Zwolle cu scorul de 2-0.

Intrare criminală la ultimul meci al lui Go Ahead Eagles înaintea duelului cu FCSB

Viitoarea adversară a lui FCSB a profitat de faptul că a jucat cu un om în plus încă din minutul 2, după o intrare criminală a lui Jamiro Monteiro asupra lui Mats Deijl.

Într-un duel cu Deijl, Monteiro a ținut piciorul ridicat și l-a lovit în figură pe Deijl, intervenție pentru care a văzut direct cartonașul roșu.

”M-am gândit: ce are de gând să facă? Sunt fericit că nu mi-a scos vreun dinte. Nici băiatul ăsta nu a făcut-o intenționat. Nu a vrut să mă lovească mortal. E un derby, se poate întâmpla așa ceva. Sunt norocos că încă mai am buza întreagă”, a spus Deijl după meci.

Monteiro a fost și el dezamăgit după meci că și-a lăsat echipa în zece jucători: ”Este dezamăgitor, nu a fost intenția mea să îl lovesc. La experiența pe care o am, ar fi trebuit să anticipez și să țin piciorul mai jos”.

Go Ahead Eagles se pregătește acum pentru meciul cu FCSB, iar Melvin Boel a remarcat moralul bun al echipei sale.

”Sunt fericit că începem o săptămână ca asta cu trei puncte”, a spus antrenorul lui Go Ahead Eagles, după meci.

