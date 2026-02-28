VIDEO EXCLUSIV Fără precedent! Moment fabulos la Liverpool - West Ham, înainte de startul meciului

Premier League se vede pe VOYO.

LiverpoolWest HamPremier LeagueVoyo
Sâmbătă după-amiază, Liverpool a primit vizita lui West Ham pe Anfield, în etapa #28 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede în exclusivitate pe VOYO până în 2028.

Fără precedent! Moment fabulos la Liverpool - West Ham, înainte de startul meciului

Foto: VOYO

Înainte de meci, suporterii lui Liverpool au intonat imnul clubului, ”You'll never walk alone”, așa cum obișnuiesc să facă la fiecare meci al favoriților.

De data asta însă, Liverpool a angajat un interpret al limbajului mimico-gestual, care a fost prezent la marginea terenului și i-a ajutat pe cei cu deficiențe de auz să înțeleagă în limbajul semnelor imnul ”cormoranilor” intonat în acel moment.

”Dezvoltată în colaborare cu Asociația Britanică a Surzilor (BDA), inițiativa recunoaște că mulți suporteri surzi și cu deficiențe de auz s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu bariere care i-au împiedicat să participe pe deplin la tradițiile din ziua meciului”, a scris Liverpool într-un comunicat.

Echipele de start

  • Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike
  • West Ham: Hermansen - Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf - Magassa, Soucek, Fernandes - Bowen, Summerville - Castellanos
