Sâmbătă după-amiază, Liverpool a primit vizita lui West Ham pe Anfield, în etapa #28 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede în exclusivitate pe VOYO până în 2028.
VIDEO EXCLUSIV Fără precedent! Moment fabulos la Liverpool - West Ham, înainte de startul meciului
Foto: VOYO
Înainte de meci, suporterii lui Liverpool au intonat imnul clubului, ”You'll never walk alone”, așa cum obișnuiesc să facă la fiecare meci al favoriților.
De data asta însă, Liverpool a angajat un interpret al limbajului mimico-gestual, care a fost prezent la marginea terenului și i-a ajutat pe cei cu deficiențe de auz să înțeleagă în limbajul semnelor imnul ”cormoranilor” intonat în acel moment.
”Dezvoltată în colaborare cu Asociația Britanică a Surzilor (BDA), inițiativa recunoaște că mulți suporteri surzi și cu deficiențe de auz s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu bariere care i-au împiedicat să participe pe deplin la tradițiile din ziua meciului”, a scris Liverpool într-un comunicat.
Echipele de start
- Liverpool: Alisson - Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez - Gravenberch, Mac Allister - Salah, Szoboszlai, Gakpo - Ekitike
- West Ham: Hermansen - Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf - Magassa, Soucek, Fernandes - Bowen, Summerville - Castellanos
