Fără precedent! Moment fabulos la Liverpool - West Ham, înainte de startul meciului

Sâmbătă după-amiază, Liverpool a primit vizita lui West Ham pe Anfield, în etapa #28 din eșalonul de elită al Angliei, care se vede în exclusivitate pe VOYO până în 2028.

Farul - CFR Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:00! Echipa lui Daniel Pancu își poate asigura locul în play-off

Foto: VOYO

Înainte de meci, suporterii lui Liverpool au intonat imnul clubului, ”You'll never walk alone”, așa cum obișnuiesc să facă la fiecare meci al favoriților.

De data asta însă, Liverpool a angajat un interpret al limbajului mimico-gestual, care a fost prezent la marginea terenului și i-a ajutat pe cei cu deficiențe de auz să înțeleagă în limbajul semnelor imnul ”cormoranilor” intonat în acel moment.

”Dezvoltată în colaborare cu Asociația Britanică a Surzilor (BDA), inițiativa recunoaște că mulți suporteri surzi și cu deficiențe de auz s-au confruntat, de-a lungul timpului, cu bariere care i-au împiedicat să participe pe deplin la tradițiile din ziua meciului”, a scris Liverpool într-un comunicat.

Echipele de start