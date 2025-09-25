Campioana României a debutat astfel cu dreptul în faza principală din UEFA Europa League. David Miculescu a marcat unicul gol al meciului, în minutul 13, din pasa lui Denis Alibec.
Statistica oficială arată că Go Ahead Eagles a pus-o la respect pe FCSB
Datele oficiale arată cât de mult a muncit FCSB pentru acest succes. Potrivit celor de la OPTA, Go Ahead Eagles a avut o posesie de 73,4% în această seară.
"Go Ahead Eagles a înregistrat 73,4% posesie împotriva celor de la FCSB, cel mai mare procentaj pentru o echipă olandeză într-un meci din UEFA Europa League în ultimii cinci ani. Frustrant", scriu cei de la OPTA.
Un mare merit pentru acest succes îi revine portarului Ștefan Târnovanu. Acesta și-a salvat echipa în repetate rânduri, după ce David Miculescu a reușit să "spargă gheața".
Ce urmează pentru FCSB
FCSB nu are prea mult timp de odihnă după această deplasare din Olanda. Campionii vor înfrunta, duminică, Oțelul Galați. Meciul din Liga 1 va avea loc pe Arena Națională, de la ora 20:30. Partida va putea fi urmărită în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.
Pentru FCSB situația din Liga 1 rămâne una delicată. Campioana a strâns numai șapte puncte după primele zece etape. În acest moment, FCSB se află pe locul 13, departe de zona de play-off.
În Europa League, FCSB va primi vizita elvețienilor de la Young Boys Berna în a doua rundă. Meciul e programat joia viitoare, de la ora 19:45.
Programul complet din Europa League
- Etapa 1: Go Ahead Eagles – FCSB, scor 0-1
- Etapa 2: FCSB – Young Boys
- Etapa 3: FCSB – Bologna
- Etapa 4: Basel – FCSB
- Etapa 5: Steaua Roșie Belgrad – FCSB
- Etapa 6: FCSB – Feyenoord
- Etapa 7: Dinamo Zagreb – FCSB
- Etapa 8: FCSB – Fenerbahce