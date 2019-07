ALASHKERT - FCSB, JOI LA PRO TV | Jucatorul care e gata sa-i rezolve marea problema lui Bogdan Andone: "Joc oriunde!" Cum va arata primul 11

Lucian Filip este gata sa joace pe un post nou la FCSB.

Cu mari probleme in defensiva pe postul de fundas stanga, Bogdan Andone este gata sa apeleze la o noua varianta pentru partida de joi seara cu Alashkert, in direct la Pro TV de la ora 21.00. Lucian Filip a declarat pentru Pro TV ca e gata sa joace si pe acest post.

Din informatiile Pro TV, acesta va fi primul 11 al lui Bogdan Andone pentru joi seara: Vlad - Popescu, Cristea, Planici, Filip - Nedelcu, Vina, Tanase - Man, Hora, Coman

"A fost un drum mult mai lung decat ne asteptam, a fost si foarte cald astazi, dar nu mai conteaza. Ne dorim sa trecem peste tot si sa ne calificam in grupe. Indiferent de situatie consider ca suntem mult mai buni si nu trebuie sa cautam vreo scuza.



Categoric suntem in situatia sa castigam. Am acumulat si experienta, nu cred ca vom avea probleme din acest punct de vedere pentru ca am demonstrat si in anii trecuti ca avem valoare si putem sa facem multe pentru Romania in primul rand.



Un jucator profesionist consider trebuie sa respecte sarcinile antrenorului indiferent de pozitia unde este folosit.



Comparativ cu anul trecut cand am intalnit Hajduk Split, consider ca sunt putin mai slabi. Dar nu as vrea sa vorbesc despre acest subiect, mai intai sa trecem de armeni si dupa aceea. Suntem hotarati sa demonstram ca putem sa ne calificam in grupe.



Au venit jucatori foarte buni, sunt sigur ca o sa ne ajute" a spus Lucian Filip pentru Pro TV.