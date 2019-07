ALASHKERT - FCSB | Bogdan Andone face haz de necaz dupa ce FCSB a stat in aeroport sase ore: "Ne-a prins bine, ca am stat cu jucatorii la o cafea!" Cum vede meciul de maine

Alashkert - FCSB e LIVE joi, de la ora 20:00, la PRO TV!

Antrenorul FCSB, Bogdan Andone, a vorbit la conferinta de presa de la Yerevan despre meciul cu Alashkert din turul doi preliminar al Europa League, transmis joi, de la ora 20:00, in direct la PRO TV.

Andone a comentat situatia in care au fost pusi stelistii pe Aeroportul Otopeni, acolo unde aeronava lor a decolat cu mai bine de cinci ore intarziere.

Antrenorul a facut haz de necaz la conferinta de presa si a spus ca le-a prins bine intarzierea, ca au avut timp sa mai stea la o cafea si sa puna la cale meciul de maine.

Bogdan Andone a explicat ca Alashkert este o echipa periculoasa, iar FCSB trebuie sa-si faca foarte bine jocul pentru un rezultat bun.

"Este un joc extrem de important pentru noi, un joc pe care trebuie sa-l tratam cu maxima seriozitate, sa facem un meci bun si un rezultat pozitiv care sa ne permita sa abordam returul foarte simplu.

Am vazut echipa la meciurile cu Macedonia, o echipa cu jucatori de calitate, pe faza ofensiva, o echipa disciplinata tactic defensiv, o echipa cu filosofie de joc, o echipa buna.

Pentru maine trebuie sa fim foarte bine organizati defensiv, sa ii blocam pe jucatorii echipei adverse. Pe faza ofensiva, prin traseele noastre de joc trebuie sa ne construim situatii de joc si sa marcam ca sa castigam jocul.

Eu sper ca acest fapt, ca jucam pe un stadion mic, sa nu fie un impediment si baietii sa fie concentrati strict pe partea fotbalistica.

Din pacate, aceste lucruri nu depind de noi, am avut ghinionul sa ni se intample astazi asa ceva. Cum a spus si Filip, acest lucru nu trebuie sa fie o scuza pentru noi ca echipa sau pentru jucatori. Trebuie sa facem un meci bun si un rezultat pozitiv. Avem 24 de ore pana la meci, sa ne odihnim, sa ne reglam cu odihna si sa fim 100% la ora jocului.

A fost ca la orice fel de asteptare, am stat la o cafea. Intr-un fel ne-a prins bine, intre ghilimele, ca am reusit sa mai avem discutii individuale cu jucatorii la o cafea, sa mai discutam despre meciul de maine, pentru ca, pur si simplu, nu am avut timp dupa meciul de la Sfantu Gheorghe sa discutam aceste aspecte.

Niciodata in filosofia mea nu exista cei mai buni sau mai putin buni. Suntem un grup de 18-20 de jucatori cu cei accidentati in momentul de fata, am spus-o tot timpul, incercam sa facem alegerile cele mai bune pentru meciul respectiv. Asa si maine seara, incercam sa alegem jucatorii cei mai in forma, cei care se simt 100%, ca sa aliniem cea mai buna echipa posibila.

Suntem pregatiti pentru acest joc, am spus-o, e un joc foarte important. Avem timp sa ne pregatim 100% mental si fizic pentru un meci bun si un rezultat bun!", a spus Bogdan Andone la conferinta de presa.