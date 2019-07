ALASHKERT - FCSB | E bataie mare in Armenia pentru un loc pe micul stadion la meciul cu FCSB! Meme s-a enervat: "Nu inteleg de ce UEFA permite astfel de conditii!"

ALASHKERT - FCSB va fi la PRO TV, maine, de la 20:00.

E bataie mare in Armenia pentru un loc pe stadion la meciul cu FCSB. Arena are doar 1400 de locuri. E cea mai mica pe care FCSB joaca in Europa.

Cu 12 milioane de euro, armenii au construit 10 terenuri, dintre care 4 de tenis. O piscina si un centru spa se afla in locul in care FCSB va juca cu Alashkert, joi, de la 8 seara, la PRO TV.

FCSB va bate un record in cupele europene. Stadionul este cel mai mic pe care au jucat stelistii vreodata in cupele europene. 1400 de locuri are arena.

"Nu inteleg de ce UEFA permite unor echipe sa joace in aceste conditii. Am jucat la Orhei pe un teren, iar un teren adiacent era un teren de baschet parasit", s-a enervat Meme Stoica.

FCSB s-a cazat la cel mai luxos hotel din Erevan. Armenii se lauda cu gradinile suspendate si cu o replica a masinii lui Stalin. Turistii o pot inchiria cu 15 euro si primesc si o vodka.

Maica Armenie, statuia de 60 de metri, e atractia Erevanului.

Oras atestat documentar cu 28 de ani mai devreme decat Roma, erevan are 1,5 milioane de locuitori, adica 50% din intreaga populatie a Armeniei, populatie care nu e neaparat indragostita de fotbal, ci de sah, sahul fiind obligatoriu intre 6 si 8 ani la scoala.