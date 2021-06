Turcia - Tara Galilor, in direct la PRO TV si VOYO de la 19:00! Bale in fata invaziei turcilor!

Meciul va fi in direct la PRO TV, de la 19:00, si pe VOYO.

Turcii sunt asteptati sa isi ia revansa, dupa ce Italia i-a invins fara drept de apel in primul meci de la Euro 2020, cu 3-0. Elevii lui Senol Gunes o vor intalni pe Tara Galilor in a doua partida din Grupa A. Gareth Bale & co vin dupa un rezultat de egalitate cu Elvetia, 1-1, in care starul de la Tottenham si Real Madrid nu si-a putut ajuta coechipierii.

Stadionul Olimpic din Baku va gazdui a saptea intalnire dintre cele doua echipe nationale. Ultimul meci intre cele doua a fost in 1997, iar de-a lungul istoriei, Tara Galilor a invins de 3 ori, in timp ce Turcia a reusit doua victorii. Un sigur meci s-a terminat la egalitate,0-0, in 1996, pentru preliminariile Campionatului Mondial din 1998. Acesta a fost si singurul meci in care nu s-a marcat niciun gol intre cele doua nationale.

Dupa prima runda, Italia conduce Grupa A, cu 3 puncte, in timp ce Elvetia si Tara Galilor ocupa locurile 2 si 3, cu cate 1 punct. Turcia se afla pe ultima pozitie, cu 0 puncte.