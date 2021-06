Toate privirile, atintite spre Gareth Bale! Galezul debuteaza astazi la Euro: "Mi se potriveste perfect, sunt pregatit!"

Tara Galilor - Elvetia se joaca, astazi, de la 16.00, si va putea fi urmarit la PRO TV si pe VOYO.RO.

Imprumutat in Anglia, la Tottenham, in acest sezon, Gareth Bale, capitanul Tarii Galilor, se declara pregatit de confruntarea cu Elvetia.

"Simt ca am ajuns la Euro dupa ce ne-am strecurat pe usa din spate, dar am aratat mereu ca suntem o echipa si o tara care nu cedeaza niciodata. Am luptat pana la ultimul meci si am reusit sa ne calificam", a spus Gareth Bale petru UEFA.

Tara Galilor a mizat pe multi tineri in campania de calificare la Euro

"A fost minunat sa avem atat de mult tineri in echipa, dar e evident ca cei cu mai multa experienta i-au ajutat foarte mult. I-am invatat despre cum merg lucrurile la nationala si am incercat sa le implementam mentalitatea de castigatori", a mai spus Bale.

Cum se simte im postura de capitan al Tarii Galilor

In Franta (Euro 2016), Ash (Ashley Williams) era capitan, insa am incercat sa nu lasam presiune numai asupra lui. Doar pentru ca cineva poarta banderola, nu inseamna ca trebuie sa faca ceva in plus. Avem nevoie ca toata lumea sa dea 100% si sa incerce sa dea ce are mai bun.

Simt ca mi se potriveste rolul de capitan, sunt pregatit. Sunt atletic, marchez goluri, deci, da, sunt increzator ca pot conduce echipa. Cred ca toata lumea a remarcat cat de fericit sunt cand vin sa joc pentru Tara Galilor. Voi da 100%", a incheiat Bale.