Soc pentru Simona Halep! Poate da din nou peste 'cosmarul' Sabalenka! Adversarele romancelor in primul tur de la Madrid

Turneul WTA de la Madrid se desfasoara in perioada 30 aprilie - 9 mai.

Jucatoarele romane de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea si-au aflat, astazi, adversarele din prima runda a turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 2.549.105 euro, care va debuta joi.

Halep (29 ani, 3 WTA), a treia favorita, va debuta contra unei jucatoare spaniole, Sara Sorribes Tormo (24 ani, 46 WTA), pe care a invins-o anul trecut in primul tur la Roland Garros, cu 6-4, 6-0.

Simona Halep le-ar mai putea intalni la Madrid pe Elise Mertens, Victoria Azarenka sau Aryna Sabalenka, cea care a invins-o recent, in semifinalele turneului de la Stuttgart.

Simona Halep a castigat de doua ori turneul de la Madrid, in 2016 si 2017, dar a disputat si alte doua finale, una pierduta in 2014 in fata rusoaicei Maria Sarapova si alta in 2019, cedata in fata olandezei Kiki Bertens.

Cirstea (31 ani, 58 WTA), care vine dupa titlul cucerit la Istanbul, o va infrunta in primul tur in capitala Spaniei pe americanca Jessica Pegula (27 ani, 33 WTA).

Cirstea si Pegula au avut pana acum doua confruntari, de fiecare data la Midland (Michigan), turneu de 100.000 de dolari, Sorana castigand in 2011 in primul tur, cu 7-6 (6), 6-3, iar Jessica in 2015 in primul tur, cu 6-3, 6-3.

Alte trei romance evolueaza in calificari, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian si Irina Begu.

Simona possible rematch with Sabalenka in R4

