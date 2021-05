Gareth Bale, hotarat sa se retraga dupa Euro?! Anuntul socant facut de jurnalistii din Spania

Bale poate lua o decizie neasteptata in aceasta vara.

In acest sezon, Gareth Bale a evoluat sub forma de imprumut la Tottenham, pentru care a marcat 16 goluri in toate competitiile. Insa nici aceasta reintoarcere la clubul unde s-a afirmat nu l-a incantat pe jucatorul galez.

Potrivi ABC, Bale se gandeste sa rupa contractul cu Real Madrid, care expira in vara anului viitor, pentru a-si incheia cariera. Fotbalistul le cere madrilenilor salariul pe ultimul an, respectiv 15 milioane de euro.

Conform aceleiasi surse, Bale are alte planuri cu viata sa dupa ce isi va incheia socotelile cu fotbalul. Galezul doreste sa isi dedice timpul marii sale pasiuni, golful, luand in calcul ideea de a deveni profesionist.

Speculatiile presei spaniole vin din cauza declaratiile oferite de jucatorul lui Real. In prima faza a spus ca se va intoarce la Madrid, ca acesta era planul initial, pentru ca apoi sa sustina ca ia in calcul o continuare la Spurs.

Intrebat ultima data despre viitorul sau, Bale a dat un raspuns misterios: "Stiu ce fac, dar voi cauza haos daca spun ceva. Acum nu ma gandesc la nimic altceva decat la Tara Galilor, vorbim dupa Euro."

Bale va implini 32 de ani chiar in ziua meciului cu Turcia, din cadrul Campionatului European. Tara Galilor este in Grupa A la Euro, de unde mai fac parte Italia si Elvetia.