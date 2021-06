Imaginile care fac inconjurul lumii! Suporterii Tarii Galilor, cantec special pentru Bale & Co.: "Nu ma duce acasa, nu vreau la munca, vreau sa beau toata berea!"

Tara Galilor nu a stralucit in primul meci de la Euro.

Suporterii galezi simt ca echipa lor nu trece prin cea mai fericita perioada, lucru care i-a determinat sa le dedice o melodie fotbalistilor pregatiti de Robert Page.

"Nu ma duce acasa. Nu vreau sa merg la munca. Vreua sa stau aici sa beau toata berea", sunt versurile care au rasunat din pieptul a sute de fani galezi.

Tara Galilor a incheiat la egalitate primul meci din Grupa A, de la Euro 2020, disputat in compania Elvetiei, scor 1-1, si ocupa locul doi in grupa, la egalitate cu rivala din primul meci. Pe primul loc se afla Italia, care s-a impus cu 3-0 in fata Turciei, in meciul inaugural de la Euro.