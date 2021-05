Gareth Bale e pregatit sa revina la Madrid! Ce spune de relatia cu presa si situatia prin care trece Eden Hazard

Fotbalistului galez ii va expira imprumutul la Tottenham in aceasta vara si se va intoarce la Real Madrid.

Imprumutat de Real Madrid la Tottenham pe parcursul acestui sezon, Gareth Bale va reveni la formatia pregatita de Zidane incepand cu startul urmatoarei stagiuni. Galezul a vorbit despre viitorul sau, spunand ca vrea sa joace pentru "galactici" si critica presa pentru tratamentul dur de care a avut parte Eden Hazard, accidentat pentru o mare parte a anului.

"Cred ca presa s-a suparat pe mine, si stiu sigur ca asa s-a intamplat deoarece nu m-am purtat asa cum doreau ziaristii, dar eu nu vreau sa ma schimb doar pentru a face pe placul unora. Nu voi permite ca ziaristii sa-mi dicteze cum sa-mi traiesc viata si de aceea am fost criticat si am acceptat asta.



S-a spus ca nu vorbesc spaniola desi sunt de 7 ani la Madrid. Nu e adevarat, vorbesc destul de bine cat sa ma descurc si sa inteleg ce se petrece. Vad si cum este tratat si Eden Hazard, se poarta de parca ar fi omorat pe cineva! Pana la urma, e vorba despre fotbal si nimic mai mult.

Dar unii se asteapta sa fii ”galactic”, adica sa faci anumite lucruri pe care le fac alti fotbalisti, de exemplu sa apari la evenimente pe covorul rosu, sa devii un brand, sa iesi in oras. Eu nu am fost niciodata asa, mie imi place sa fiu discret, sa stau cu familia, sa joc fotbal si, in rest, sa fiu un om normal. Dar aici, totul este pus sub o lupa, daca esti la Real trebuie sa fii in centrul atentiei 24 de ore din 24, 7 zile din 7. E nevoie de timp ca sa te obisnuiesti", a declarat Gareth Bale.