LIVE, 22:00, Germania - Ungaria (PRO X) si Portugalia - Franta (PRO TV). Ronaldo, Mbappe si Kroos se bat pentru primul loc in Grupa F

Inca de la tragerea la sorti, Grupa F s-a anuntat cea mai spectaculoasa. Dupa primele doua etape, Franta conduce clasamentul cu 4 puncte, urmata de Germania si Portugalia, ambele cu 3 puncte. Nemtii o intalnesc in ultima partida pe Ungaria, echipa care a produs surpriza in meciul trecut, cand a reusit sa smulga un egal cu Franta, 1-1. Astfel, elevii lui Joachim Low, dupa ce au inceput cu o infrangere cu nationala lui Deschamps, 0-1, au sansa sa termine pe primul loc in grupa daca obtin o victorie contra maghiarilor si daca Franta se incurca cu Portugalia.



Ungaria a fost condamnata inca de la tragerea la sorti, atunci cand a picat in grupa cu 3 dintre favoritele de a castiga Campionatul European. Insa egalul scos cu Franta, 1-1, ii da lui Marco Rossi speranta ca poate obtine o victorie cu Germania si se poate califica in optimi.



De-a lungul istoriei, in cele 34 de intalniri intre cele doua echipe nationale, nemtii au castigat de 13 ori, ungurii s-au impus in 11 partide, in timp ce 10 jocuri s-au terminat la egalitate. Ultima victorie pe care maghiarii au obtinut-o in fata Germaniei a fost in 2004.



Clasamentul Grupei F





"Am avut o viteza foarte buna si am reusit sa controlam jocu cu Portugalia. Insa in meciul urmator cu Ungaria va fi mai dificil daca se vor apara cu 8-9 jucatori si vor juca pe contraatac. Trebuie sa avem rabdare", a declarat selectionerul Germaniei, Joachim Low, la conferinta de presa.



"Daca tot suntem pentru distractie aici, vrem sa jucam. Vrem sa avem avem o evolutie buna, dar trebuie sa ne mentinem cu picioarele pe pamant", a declarat selectionerul Ungariei, Marco Rosii, la conferinta de presa.



Echipele probabile la Germania - Ungaria



Germania: Neuer - Ginter, Hummels, Rudiger - Kimmich, Gündogan, Kroos, Gosens - Sane, Gnabry, Havertz



Ungaria: Gulacsi - Botka, Orban, At. Szalai - Nego, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Fiola - Ad. Szalai, Sallai

Al doilea meci al Grupei F va fi reeditarea finalei de la Campionatul European din 2016. Nationala lui Deschamps a inceput turneul final cu o victorie importanta cu Germania, 1-0, insa egalul cu Ungaria, 1-1, le-a oferit nemtilor si lusitanilor posibilitatea de a se bate pentru primul loc. De aceasta sansa doreste sa profite Portugalia si sa isi ia revansa dupa infrangerea usturatoare cu nemtii, 2-4.



Franta domina intalnirile directe. "Cocosii galici" s-au impus in 19 meciuri, de-a lungul timpului, in timp ce portughezii au reusit sa castige doar 6 partide. Doar doua jocuri s-au terminat la egalitate intre cele doua echipe nationale.



"Franta este o echipa foarte puternica si in timpul partidei se apara foarte bine. Impotriva Germaniei l-am vazut pe Griezmann ca a jucat in repriza a doua foarte retras si initia contraatacurile", a declarat selectionerul Portugaliei, Fernando Santos.



"Nu avem motivatie in plus pentru ca putem elimina Portugalia. Ambitia noastra e sa obtinem cel mai bun rezultat de fiecare data", a declarat selectionerul Frantei, Didier Deschamps, la conferinta de presa.



Echipele probabile la Portugalia - Franta



Portugalia: Patricia - Semedo, Pepe, Dias, Guerreiro - Danilo, Fernandes, Sanchez - Jota, Ronaldo, Felix



Franta: Lloris - Koude, Varane, Kimpembe, Hernandez - Kante, Tollisso, Pogba, Mbappe, Griezmann, Benzema