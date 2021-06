GERMANIA - FRANTA in primul SOC de la EURO 2020! 19:00 LIVE la PRO TV si pe voyo.ro

Campionatul European se vede, in direct, la PRO TV si pe VOYO!

Franta se impunea cu scorul de 2-0, dupa dubla lui Griezzmann, dar rata victoria in ultimul act, in meciul cu Portugalia.

Cele doua s-au mai intalit de trei ori de atunci. In 2017, faceau un 2-2 intr-un meci amical, iar in 2018 imparteau grupa de Nations League. Franta scotea petru puncte cu ei in acea grupa, dupa un 0-0 in Germania si 2-1 in Franta.

Dupa victoria din finala Cupei Mondiale din 2018, Franta spera sa castige si EURO, sub comanda lui Didier Deschamps. Duelul dintre cele doua echipe ii va alinia, fata in fata, pe Mbappe si Muller, pe Benzema si Gnabry sau pe Gundogan si Pogba.

ECHIPE PROBABILE:

Franta: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kante, Rabiot; Griezmann, Benzema, Mbappe

Germania: Neuer; Ginter, Hummels, Rudiger; Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens; Havertz, Müller, Gnabry

