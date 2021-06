Reactia lui Gosens dupa ce Germania a invins Portugalia, la doar cateva luni de cand Ronaldo l-a umilit in Serie A! Ce a spus jucatorul

Germania a invins categoria Portugalia, cu 4-2, iar unul dintre jucatorii decisivi pentru nemti a fost Robin Gosens.

Jucatorul celor de la Atalanta a marcat un gol si a dat o pasa de gol in timpul celor 62 de minute pe care le-a jucat in partida castigata de echipa sa si a fost desemnat omul meciului.

Pentru Gosens, intalnirea a avut o insemnatate aparte, dupa un eveniment neplacut care a avut loc in urma cu trecut, la partida Atalanta - Juventus, cand Ronaldo nu a vrut sa faca schimb de tricouri cu jucatorul neamt.

"Nu i-am cerut tricoul lui Ronldo. Mi-am dorit sa ma bucur de acesta victorie si de ceea ce s-a intamplat in aceasta seara", a declarat Gosens la finalul partidei.

Jucatorul de la Atalanta a povestit in cartea biografica "Dreams are worthwhile", publicata de goal.com, ce s-a intamplat dupa una dintre intalnirile dintre Atalanta si Juventus, in sferturile de finala din Cupa Italiei, cand l-a rugat pe Ronaldo sa faca schimb de tricouri.

"Dupa fluierul final, am mers la el si nici macar nu m-am bucurat de victorie, dar Ronaldo nu a acceptat. L-am intrebat: 'Cristiano, pot sa primesc tricoul tau?'. Nici macar nu m-a privit, a zis doar: 'Nu!'.

Ma inrosisem, eram complet rusinat. Am plecat, ma simteam mic. Cunoasteti acel sentiment cand faci ceva rusinos si te uiti in jurul tau sa vezi daca a mai observat cineva? Asa m-am simtit eu atunci si am incercat sa ascund", a povestit Gosens.