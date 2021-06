Ungaria - Franta, de la 16:00, pe PRO TV si pe VOYO.RO! Cele doua nationale se intalnesc pentru prima oara dupa 16 ani

Toate meciurile de la Euro se vad pe PRO TV si pe VOYO!

Ungaria si Franta se intalnesc, astazi, de la ora 16:00, pentru prima oara dupa o pauza de 16 ani. Ultima intalnire dintre cele doua nationale a fost castigat de Franta, care s-a impus chiar la Budapesta, acolo unde se va disputa si meciul din aceasta seara.

In timp ce Ungaria se afla la cea de-a doua participare consecutiva la Euro, dar si la ce de-a doua din istorie, Franta n-a mai lipsit de la turneul final european din 1992. In 2016, Franta a disputat finala, insa a capitulat in fata Portugaliei.

Ungaria va incerca sa revina in lupta pentru accederea in optimile de finala, dupa ce a pierdut in prima etapa cu 3-0 in fata Portugaliei. De partea cealalta, Franta a obtinut o victorie extrem de importanta, cu Germania, scor 1-0, in urma unui autogol marcat de Hummels.

"Este foarte important ca Franta sa mentina ritmul din primul meci. Va fi un meci extrem de dificil in fata Ungariei, deoarece vor avea suporterii alaturi de ei. Sunt foarte bine organizati", a spus Hugo Lloris, portarul Frantei.